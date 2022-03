Zdroj: TASR/AP Premiéri Poľska, Česka a Slovinska boli v Kyjeve: TU je dôvod, prečo tam Heger necestoval Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Prečo sa nepridal náš premiér? 16. marec 2022 Politika

Zdroj: TASR/AP

Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša pricestovali do Kyjeva v utorok večer vlakom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ.

„Vaša návšteva Kyjeva v tomto ťažkom období je pre Ukrajinu silným znakom podpory. Veľmi si to vážime,“ napísal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram.

Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslav Kaczyňski, ktorý cestoval vlakom spolu s premiérmi troch krajín.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

Minister zahraničia Ivan Korčok (SaS) považuje cestu premiérov Česka, Poľska a Slovinska do Kyjeva za silné a odvážne gesto. Ako vníma, že Heger sa k nim nepripojil? „Sme súčasťou absolútne jasného postoja, nehľadajme politiku tam, kde nie je. Ak predseda vlády dostane informácie od bezpečnostných zložiek, tak som si nie celkom istý, či ich má ignorovať,“ píše Denník N.

