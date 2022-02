Zdroj: TASR Koniec zneužívaniu občianskych preukazov? Pribudnúť do nich majú odtlačky prstov Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať ďalšie biometrické údaje. Cieľom je posilniť zabezpečenia dokladov totožnosti. 2. február 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR

Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického či­pu.

Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Európske nariadenia

„Nový občiansky preukaz bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód na odblokovanie bezpečnostného osobného kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu v na to určenej zóne a bude slúžiť na prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu,“ priblížilo Ministerstvo vnútra SR.

Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona navrhuje vypustiť možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.

Novelou rezort reaguje na európske nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Európskej únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Zohľadňuje aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a spoločenský vývoj. Účinnosť by mohla zmena nadobudnúť od 1. mája 2022.

Cestovné pasy

Rezort chce zároveň upraviť zákon o správnych poplatkoch. Definuje v ňom, kto je oslobodený od poplatkov spojených s držbou občianskeho preukazu. „Dôvodom zmien v zákone o cestovných dokladoch je potreba úpravy niektorých ustanovení tak, aby boli jednoznačné, a aby reagovali na potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní cestovných dokladov,“ dodal predkladateľ.

Žiadateľ o pas by už nemusel uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Rezort tiež navrhuje, aby občania starší ako 15, ale mladší ako 18 rokov pri podávaní žiadosti o pas mohli predložiť súhlas rodiča či zákonného zástupca bez notárskeho overenia jeho podpisu.

Do druhého čítania poslanci posunuli aj návrh zákona o centrálnom registri účtov. Na Slovensku by mal takýto register vzniknúť do roku 2023. Cieľom návrhu je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Oprávnené orgány v ňom by mali mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.

Zdroj: TASR