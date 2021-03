Korčok odišiel so vztýčenou hlavou: Na záver uštedril Matovičovi riadnu nakladačku

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok podal do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej demisiu. Na tlačovke pred novinármi veľmi úprimne a otvorene hovoril o svojich výhradách voči spôsobu vládnutia súčasného kabinetu. V jeho slovách sa musel nájsť najmä Igor Matovič.

Ivan Korčok bol v kresle ministra zahraničných vecí ako nestranícky nominant SaS. Tesne pred podaním demisie poďakoval prezidentke, predsedovi parlamentu i celej vláde, vrátane premiéra. „Sú to všetko príjemní ľudia,“ dodal odchádzajúci šéf slovenskej diplomacie.

Potom však už nasledovala ostrá kritika a varovanie pred ďalším vývojom. Slovensko sa podľa Korčoka dostalo pre vnútorné spory na tenký ľad.

Je známe, že s premiérom Matovičom na seba viackrát narazili. Ivan Korčok sa ako šéf diplomacie musel ospravedlňovať Ukrajine za premiérov nevhodný žart, a kritizoval tiež teatrálnu tlačovku pred lietadlom naloženým Sputnikom V.

Ich najväčší spor však vypukol, keď I. Korčok kritizoval separátne rokovanie maďarského šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa s poslancom OĽaNO György Gyimesim o slovenskej legislatíve o dvojitom občianstve. Premiér Matovič sa následne zastal maďarského ministra a nie vlastného, čo je skutočne nevídaný postup.

„Je dôležité, aby sa už nestalo, že premiér podporí ministra zahraničných vecí iného štátu. Neberiem to osobne, bolo to v zápale boja, keď kapitán stratil orientáciu, na ktorú bránu kopať. Bol som prvým ministrom zahraničných vecí, ktorému sa to stalo a verím, že aj posledným,“ komentoval to Ivan Korčok.