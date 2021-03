Zdroj: TASR/Jakub Kotian Remišová priznala HANBU a má už toho dosť: Všetko má v rukách Matovič so Sulíkom! Štvorkoalícia stojí a padá na dohode premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a šéfa SaS Richarda Sulíka. To potvrdila aj vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. 24. marec 2021 Milan Hanzel Politika

24. marec 2021 Milan Hanzel Politika Remišová priznala HANBU a má už toho dosť: Všetko má v rukách Matovič so Sulíkom! Štvorkoalícia stojí a padá na dohode premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a šéfa SaS Richarda Sulíka. To potvrdila aj vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Oboch vyzvala, aby sa čo najskôr dohodli. Dodala, že k tomu nemá strana Za ľudí ako prispieť, pretože urobila všetko, čo mohla. Rokovania podľa Remišovej viaznu na tom, či Sulík bude alebo nebude sedieť vo vláde, a sporným bodom je podľa jej slov aj ministerstvo, ktoré si nárokuje SaS.

Štvorkoalíciu považuje Remišová za najstabilnejšie riešenie pre krajinu. Naťahovanie krízy pokladá za hazard pre Slovensko.

Je to na nich

„Stále verím, že Richard Sulík aj pán premiér ustúpia zo svojich pozícií, že to nebude hra eg, ale že sa navzájom dohodnú a budeme môcť pokračovať v takom zložení, v akom sme do tejto koalície nastupovali,“ odpovedala Remišová na otázku, či je pre ňu trojkoalícia prijateľným riešením krízy. „Nemôže to byť o jednom ministerskom kresle plus-mínus, na tom predsa nemôže stáť osud Slovenska. Takisto stabilita koalície nemôže stáť na tom, či jeden nebude vo vláde, keď tam iný nebude,“ povedala.

Rokovania podľa nej nestroskotali. „Zatiaľ stále pokračujú, pokiaľ viem, aj včera sa stretli lídri oboch strán. A ja stále verím, že prekonajú svoje egá a nakoniec sa dohodnú,“ doplnila. Štvorkoalícia je podľa nej v rukách Matoviča a Sulíka. „My sme akceptovali požiadavky pána premiéra, minimálne v jednej veci,“ povedala Remišová o pozícii strany Za ľudí.

Neustále naťahovačky

Premiér v nedeľu (21. 3.) pripustil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Stanovil si viacero podmienok, medzi nimi bol odchod Sulíka z vlády, ako aj nové prerozdelenie ministerských postov na základe výsledkov volieb, čo znamená, že by sa SaS v prospech OĽANO vzdala jedného kresla. Sulík už podal demisiu, v stredu oznámili svoj odchod aj ďalší ministri nominovaní SaS.

V utorok (23. 3.) podala demisiu aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), čo bolo tiež jednou z podmienok premiéra. Matovič žiadal aj odchod Juraja Šeligu (Za ľudí) z postu podpredsedu parlamentu. Ten je zatiaľ vo funkcii, no oznámil, že do rozhodnutia straníckych orgánov a uzatvorenia novej koaličnej dohody nebude viesť rokovanie parlamentu.

