9. december 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Korona-nekorona, v Jasnej na lyžovaní chcú divákov! Podujatie s Vlhovou zhltne dva milióny

Organizátori pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej (6.-7. marca 2021) sa naďalej pripravujú na rôzne možnosti diváckej účasti.

Aj od nej bude závislý rozpočet, ktorý predseda organizačného výboru Matej Hulej odhaduje na približne 1,8 milióna eur. Na podujatie v domácom stredisku sa teší aj Petra Vlhová, ktorá si v ňom zatrénovala počas uplynulých štyroch dní, čím vyplnila obdobie pred odchodom na preteky do francúzskeho Courchevelu.

Je doma

Návrat do domáceho prostredia bol pre líderku Svetového pohára príjemným prekvapením, ktoré jej prichystal jej tím. Jeho členovia uprednostnili po odchode z dejiska zrušených pretekov SP v St. Moritzi návrat na Liptov pred zotrvaním v zahraničí.

„Bolo to nečakané, ale teším sa, že som mohla byť doma a trénovať aj v Jasnej. Podmienky boli dobré a celý tím, ktorý sa o to postaral, odviedol skvelú prácu. Myslím si, že sa dá aj v takýchto ťažkých časoch normálne fungovať a ľudia to určite zvládnu, keď budú dodržiavať všetko čo treba. Byť doma je pre mňa zároveň regenerácia pre hlavu, takže ma to potešilo aj z tohto pohľadu,“ uviedla Vlhová.

Trénuje v Jasnej

Elitná svetová lyžiarka sa do Jasnej vrátila práve počas víkendu, v ktorom stredisko spustilo prevádzku. „Som veľmi rád, že sa nám v sobotu podarilo otvoriť stredisko. Je to pre nás zároveň aj test, pretože sme ho otvorili za prísnych opatrení. Ide o nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, rešpektovanie vytvorených koridorov. Museli sme preto zorganizovať aj viac pracovníkov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie opatrení. Musím povedať, že testovacia prevádzka počas uplynulého víkendu dopadla na výbornú,“ povedal predseda organizačného výboru Svetového pohára v Jasnej Matej Hulej.

Asi tisíc ľudí

V súvislosti s pretekmi zostáva vyriešiť ešte viacero otáznikov, jeden z najväčších visí nad účasťou fanúšikov. Organizátori očakávajú, že na tribúnach budú môcť privítať tisíc divákov, no to sa ešte môže zmeniť. Rovnako je ešte možná aj zmena rozpočtu, ktorý by mal byť približne 1,8 milióna eur.

„Naďalej sa pripravujeme na rôzne varianty v závislosti od toho, koľko ľudí budeme môcť mať v hľadisku. Prijali sme tzv. covid-manažéra, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie nariadení. Verím, že to nastavíme tak, aby sme to vedeli dodržiavať,“ poznamenal Hulej.

Prísne opatrenia

Bez ohľadu na počet divákov je zrejmé, že preteky v Jasnej budú podliehať prísnym opatreniam. „Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) nastavila extrémne prísne podmienky. Celé je to jedna veľká bublina, ktorá cestuje zo štátu do štátu, zo strediska na stredisko. My ako organizačný tím vytvoríme ďalšiu bublinu, do ktorej sa táto FIS bublina vsunie. Predpokladáme, že vytvoríme tri zóny. V červenej budú pretekárky a ich štáby, v zelenej ľudia, ktorí sa budú starať o trať a v tretej sú pracovníci médií. Tieto zóny sa zároveň nesmú križovať. Pre nás je dobre, že organizátori pretekov SP vyhotovujú videá, z ktorých potom aj my vieme čerpať,“ poznamenala športová riaditeľka pretekov v Jasnej Jana Palovičová.

Vstupenky ešte nie

Organizátori pôvodne plánovali v decembri spustiť predaj vstupeniek, no s týmto krokom ešte musia počkať. Dôvodom je najmä neistý počet divákov, ktorí budú môcť byť na tribúnach. Aj preto zamieriavajú svoju pozornosť na online platformy, cez ktoré podujatie priblížia divákom.

„Pripravujeme online vstupy pre prípad, že by nebola možná účasť divákov priamo v dejisku. Pripravený je aj predaj suvenírov s tematikou SP v Jasnej. Pripravili sme sa na to a rozšírili sme ponuku, ktorá bude dostupná už pred Vianocami. Novinkou je aj tzv. nulová bankovka s vyobrazením Petry Vlhovej a loga SP v Jasnej, ktorá bude nepochybne zberateľsky zaujímavá,“ dodal Hulej.

Ťahákom Petra

Vlhová bude patriť k najväčším favoritkám podujatia v Jasnej. Vrcholné preteky v domácom prostredí absolvovala už v roku 2014, keď triumfovala na juniorskom svetovom šampionáte a na pretekoch SP v roku 2016 skončila deviata. Sezónu 2020/2021 má výborne rozbehnutú, k dvom triumfom v slalome vo fínskom Levi pridala aj víťazstvo v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lechu. Výbornú formu nemala možnosť potvrdiť pre nepriaznivé počasie v St. Moritzi a pred pretekmi vo francúzskom Courcheveli si štyri dni zatrénovala práve v Jasnej. Do Francúzska odletí vo štvrtok súkromným lietadlom spoločne s bratom Borisom.

„Keď chcem vyhrávať, tak sa musím pozerať na najmenšie detaily a toto je jeden z nich. Keď sa dlho presúvam a cestujem trebárs autom, tak ma to dosť ‚rozbíja‘ a potom to cítim. Výhoda je v tom, že ušetrím veľa času a odpadne mi prestupovanie na letiskách. Na Courchevel sme pripravení. Cítim sa dobre a uvidíme, ako sa v sobotu zobudím. Určite dám do pretekov všetko a budeme vidieť, ako to dopadne,“ povedala Vlhová.

