8. december 2020 Milan Hanzel Magazín Ideálna šanca pre celý svet: Naučia sa našu VLAJKU alebo z toho bude MIŠUNG?!

To vymyslí len osud! Počas žrebu futbalovej kvalifikácie o svetový šampionát v roku 2022 v Katare sa stalo niečo výnimočné. Slovákov zaradili do zaujímavej skupiny.

Podobajú sa ako vajce vajcu! Aj tak sa dá nazvať to, čo sa udialo vo švajčiarskom Zürichu. Slovenskí futbalisti si v európskej kvalifikácii MS 2022 zmerajú sily s Chorvátskom, Ruskom, Slovinskom, Cyprom a Maltou. Predstavia sa v H-skupine.

Dobre, dobre. To už sa vedelo včera, v pondelok 7. decembra. Lenže, tá zvláštna, ba až osudová zhoda náhod, je v skutočnosti aj náučná. Konečne sa môže celý svet pozrieť na zloženie skupín a zamyslieť sa, že nie je Slovensko ako Slovinsko.

Ach, tie vlajky

Ruku na srdce, ktorého Slováka to nenaštve, keď si našu vlajku vo svete popletú s inou. Stáva sa to pomerene často a zámena príde so Slovinskom. Táto krajina má nielen podobný názov, ale aj takmer identickú vlajku. Rozdielom sú len štátne znaky. Dokonca aj v nich je istá podoba, keď sa na nich vynímajú vrchy.

A to nie je všetko. Rovnaká vlajka je aj tá ruská, v ktorej však pre „istotu“ nedali žiadny znak či erb. Dokonalú symbiózu alebo pre neznalých, skôr totálny chaos, zavŕšili Chorváti. Tí síce nemajú rozostavenie vlajky ako tá naša, slovinská a ruská, ale trikolóra zostáva rovnaká a taktiež tam je znak.

A čo vy, rozoznali ste ich na prvú „šupu“?

Zdroj: Dnes24.sk