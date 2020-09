Dnes o 16:31 ELA Politika Kotlebova AROGANCIA? Vytočil divákov i politikov! Odmietol si nasadiť rúško, lebo...

Poslanci ĽSNS sú známi tým, že dlhodobo odmietajú nosenie rúšok, za čo boli napomenutí aj počas rokovania parlamentu. Inak tomu nebolo ani v priamom prenose politickej diskusie.

V politickej diskusii RTVS O 5 minút 12 bolo poriadne rušno. Zatiaľ čo v piatok (25. septembra) premiér Igor Matovič (OĽaNO) doslova čistil národu žalúdok za zľahčovanie situácie a nezodpovedný prístup v opatreniach, o rešpektovaní nariadení epidemiológov v podaní šéfa ĽSNS a poslanca Mariana Kotlebu nemohlo byť ani reči.

Kto tu s*rie na pravidlá?

Nepríjemne sa viditeľne cítil aj moderátor relácie Marek Makara, ktorý Kotlebu viackrát napomenul. Rozhorčení ostali aj prítomní politici i diváci, ktorí „bombardovali“ televíziu.

Za posledné tri dni sme mali rekordné čísla nových prípadov, ktoré prekročili 500. Na Slovensku v sobotu (26. 9.) pribudlo 478 infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Situácia je podľa premiéra Igora Matoviča vážna. Občanom vyčíta, že sa správajú nezodpovedne. „Tretina ľudí s prepáčením s*rie na pravidlá," povedal v piatok Matovič na tlačovke.

Dnes (27. septembra) ešte pritvrdil. Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí, naznačil na sociálnej sieti v súvislosti s nárastom infikovaných na nový koronavírus predseda vlády, ktorý predpokladá, že trvanie tohto zákazu potrvá „kým krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy“.

Opatrenia, ktoré navrhla pandemická komisia prijať od 1. októbra budú podľa premiéra určite platiť minimálne podľa pôvodného návrhu.

„Ale skôr sa obávam, že za tak drastického nárastu počtu prípadov budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu,“ uviedol.

Nuž, nenapomáha tomu ani správanie a postoj Mariana Kotlebu, ktorý, i keď s rúškom nemusí vnútorne súhlasiť, by mal rešpektovať nariadenia a ísť príkladom.

Dajte pokoj s rúškom…

Predseda opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko si ani po výzve moderátora rúško nedal.

Dôvod? Podľa jeho slov oslabujú imunitu. „Pán redaktor, nesilme to,” odmietol Marian Kotleba výzvu moderátora Marka Makaru. Ten nasadenie rúška zdôvodnil tým, že ide o interné pravidlá verejnoprávnej televízie. Moderátor Kotlebovi ustúpil a nechal ho diskutovať v relácii napriek porušeniu pravidiel RTVS.

Poslanec zrejme neporušil žiadne nariadenie hygienikov, lebo pri rúškach v interiéri platí výnimka pre „účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.“

Kotlebovci proti rúškam verejne „štrajkovali“ viackrát aj v parlamente.

Iba pred kamerami?

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá bola v štúdiu, označila tento jeho postoj za „chrapúnsky".

Súčasné čísla vníma ako očakávaný nárast po uvoľnení opatrení po prvej vlne pandémie, je presvedčená, že odborníci i vláda robia maximum. Zdôraznila zároveň nevyhnutnosť rešpektovať nariadenia.

„Nemusím sa s nimi úplne stotožňovať, ale musím ich rešpektovať, je to o zodpovednosti voči sebe i druhým a najmä tým, ktorí môžu mať v dôsledku ochorenia vážne komplikácie,“ povedala aj na adresu Kotlebu.

Kotleba jej a predsedovi poslaneckého klubu OĽaNO Michalovi Šipošovi vytkol, že ani jeden nemali v lete počas svadby rúška.

Kotleba svoj postoj argumentoval názorom viacerých lekárov, respektíve ľudí v oblasti verejného zdravotníctva, ktorí spochybňujú nebezpečenstvo šírenia pandémie a jej dôsledkov.

Kritizoval, že pandémia koronavírusu odvracia pozornosť pri starostlivosti v prípade odvrátiteľných úmrtí. Poukázal i na to, že mnohí poslanci, ktorí apelujú na dodržiavanie opatrení, sami ich rešpektovanie ignorujú.

Sorry, pošlem bonboniéru

Podľa moderátora volali do štúdia tisícky rozhorčených ľudí s tým, že poslanec nemá rúško. „Som rád, že si to všimli,“ reagoval predseda ĽSNS. Na moderátorovu výzvu, že porušuje interné predpisy RTVS, uviedol, že pošle bonboniéru ako ospravedlnenie.

Neskôr však verejne sľúbil, že začne nosiť rúško, keď vláda začne rozdávať vitamínové balíčky najviac ohrozeným skupinám ľudí na Slovensku.

„Odmietam obvinenia, že by som bol necitlivý, môj otec zomrel na rakovinu pre liek za osem eur," dodal Kotleba.

„Nemám rada partizánčinu, ako predvádza pán Kotleba,” odmietla kritiku poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Kritiku smerom k opozičnému politikovi neskrýval Michal Šipoš z OĽaNO.

Mali ho vykázať

Mariana Kotlebu mali zo štúdia v O 5 minút 12 vykázať, povedali to Peter Pellegrini aj Boris Kollár v relácii TV Markíza Na telo. “Aj keď s niečím nesúhlasí, mal by ísť príkladom, je to predsa verejná autorita,” povedal Kollár.

Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet na ÚVZ na Mariana Kotlebu za to, že si v televíznej diskusii odmietol dať rúško. Zvažuje aj trestné oznámenie. „Nerozumiem RTVS, že ho nepožiadala, aby opustil nahrávacie štúdio,“ napísal na Facebooku.

Podľa Šeligu je Kotlebov prístup typom arogantného a sebeckého správania, ktoré odrádza ľudí od zodpovednosti. „Poslanci majú ísť príkladom. Všetci nosíme rúška v diskusných reláciách, nielen preto, aby sme chránili ľudí okolo nás, ale aj preto, aby sme išli príkladom,“ zdôraznil Šeliga.

„Mrzí ma, že pán Kotleba chce byť za chrumkavého, aby sa zapáčil istej skupine ľudí,” doplnil predseda poslaneckého klubu OĽaNO v parlamente. Podľa neho Slovensko musí zatiahnuť v opatreniach „ručnú brzdu”, aby nám nehrozil scenár ako v Česku, kde denne pribúdajú tisíce nakazených koronavírusom a tamojšia vláda avizuje tvrdé opatrenia.

RTVS reaguje

Aktualizované 16:31 Televízia sa podľa hovorkyne RTVS Andrea Pivarčiovej od konania Mariana Kotlebu (ĽSNS) v diskusnej relácii dištancuje.

Dodala, že išlo o porušenie interného predpisu RTVS a nie porušenie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, pretože platí výnimka na nosenie rúška pri nakrúcaní audiovizuálne­ho diela.

„RTVS urobila maximum v danej situácii, dodržali sme odstup Mariana Kotlebu od ostatných hostí, ako aj štábu relácie,“ povedala Pivarčiová. Pred reláciou zamestnanci RTVS viackrát podľa Pivarčiovej upozornili poslanca, aby dodržal interný predpis RTVS. Moderátor Marek Makara taktiež viackrát počas relácie upozornil poslanca, aby si rúško nasadil, no Kotleba to odmietol.

Ako dodala Pivarčiová, RTVS zároveň rozhodla, že odteraz bude v pozvánke na účasť v relácii O 5 minút 12 explicitne uvedené, že odmietnutie rešpektovania interných predpisov RTVS v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať za následok neumožnenie vystúpenia v relácii.