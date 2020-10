30. október 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Krčméry o koronavíruse v športe: Najviac RIZIKA podstupujú hokejisti. Sú na tom ako lekári!

Profesor Vladimír Krčméry je uznávaným odborníkom a jeho slová si počas pandémie koronavírusu berie k srdcu väčšina Slovákov. Teraz sa zameral na šport.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann

Aktuálne sa 60-ročný znalec infekčných chorôb vyjadril na športovú tému. Portálu pravda.sk poskytol rozhovor zameraný na športovú problematiku počas ťažkých časov s koronavírusom.

Kedy sa vrátia diváci?

Práve šport patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia a vyčíňanie COVID-19 spravilo škrt cez rozpočet nielen športovcom, ale hlavne fanúšikom. Tí majú na Slovensku zákaz chodiť na štadióny, do hál či arén.

„Návrat divákov na tribúny nevidím čierno. Pokiaľ začneme od nového roka očkovať, náš život sa čoskoro vráti do normálnych koľají. Šport nevynímajúc,“ potešil na úvod profesor.

Hokej je rizikový

Pri prehľade správ o tom, kto je na Slovensku medzi športovcami nakazení, vyskakujú hlavne hokejisti a hokejové kluby. Tu je dôvod. „Na relatívne malej ploche sa odohráva veľký počet tesných osobných súbojov. Je to mužný šport, bez kontaktu to nejde. Čím viac súbojov absolvujete, tým ľahšie sa nakazíte. Ak sa hráči neflákajú, majú niekoľkonásobne vyššiu tepovú frekvenciu. Znamená to, že desaťkrát častejšie môžu vydychovať vírus,“ vysvetlil Krčméry.

S rúškami to nedajú

„Hokejisti nemôžu hrať s rúškami. Neudýchali by to. A nie je reálne ich posadiť šachovnicovo – ako futbalistov. Opatrenia R.O.R. sa nedajú dodržať vo všetkých športoch. Ideálnym príkladom je hokej. Vysoké riziko je aj kvôli poteniu sa a následnému prezliekaniu sa v kabíne. Boxeri to majú o čosi ľahšie a bezpečnejšie. Aj vo futbale je dostatok súbojov, ale s hokejom sa to nedá porovnať. Navyše, hrá sa vonku na otvorenom vzduchu,“ doplnil odborník.

Hokejisti ako doktori

Profesor Krčméry to uviedol na príklade z praxi: „U hokejistov je riziko nákazy vysoké a sú vo veľmi rizikovom prostredí. Porovnal by som ho napríklad s lekármi na Jednotke intenzívnej starostlivosti.“

Lyžovanie a cyklistika

Samozrejme, že profesor nevynechal ani športy, v ktorých naši športovci dominujú. Ide o Vlhovej zjazdové lyžovanie a Saganovu cyklistiku. „Zjazdové lyžovanie nie je kontaktný šport. Môže sa nakaziť len od svojho realizačného tímu, nakoľko fungujú v teraz populárnych bublinách. Je to síce zimný šport, ale prebieha v exteriéri. Ide o menšie riziko ako pri halových športoch,“ hovorí Krčméry.

„Cyklistika je špecifická v tom, že neukontrolujete počet divákov. Práve oni podstatne zvyšujú riziko. Na hokejovom štadióne ich usadíte podľa kapacity a sú relatívne v bezpečí,“ dodal.

Šport a bežné obyvateľstvo

Aj k tejto téme sa odborník vyjadril. „Šport posilňuje imunitný systém, zlepšuje psychohygienu, predlžuje strednú dĺžku života, pomáha nám eliminovať depresiu. Pohyb v prírode na Slovensku nikdy nebol zakázaný. Behať vonku či ísť na prechádzku sa dá aj v týchto časoch. Ak vás je doma viac, pokojne si na lúke dajte spolu aj futbal,“ radí Krčméry.

Odkaz na záver: „Je dôležité, aby sme boli v tomto chladnejšom období čo najviac na slnku. Ak chcete bojovať proti respiračným chorobám, strávte pohybom aspoň 20 minút na čerstvom vzduchu.“

