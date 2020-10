29. október 2020 Milan Hanzel Šport Tenis Po Hantuchovej a Cibulkovej skončila aj Rybáriková: O ideálnu rozlúčku ju obral COVID-19!

V 32 rokoch mieri do tenisového dôchodku! Ide o slovenskú elitnú tenistku Magdalénu Rybárikovú, ktorá sa rozhodla definitívne zavesiť raketu na klinec.

Zdroj: TASR/AP

Rodáčka z Piešťan mala v pláne iný odchod z tenisových kurtov, ale aktuálna situácia ohľadom koronavírusu jej rozhodnutie urýchlila.

Bez tlačovky

Magdaléna nebola z tých športovkýň, ktorá by sa rada videla v centre záujmu reflektorov, kamier či fotoaparátov. Zväčša sa takejto pozornosti a okázalým akciám vyhýbala. Vynahradila si to však na dvorcoch, kde svoj najlepší výsledok dosiahla v roku 2017, keď sa dostala až do semifinále Wimbledonu. Aj preto nezorganizovala tlačovú konferenciu a svoj koniec ohlásila v tichosti, na sociálnej sieti.

„Už viac ako rok som nehrala súťažný zápas a dúfala som, že budem hrať finále Fed Cupu v Budapešti, kde som chcela odohrať posledný turnaj v kariére. Bohužiaľ, celá situácia okolo COVID-18 tieto plány zmenila. Po dôkladnej analýze som sa rozhodla ukončiť svoju profesionálnu kariéru,“ napísala Rybáriková na svojom Instagrame.

Štyri triumfy

Na ženskom profesionálnom okruhu WTA vyhrala štyri turnaje. A to v roku 2009 v Birmighame, 2011 v Memphise a v rokoch 2012 a 2013 vo Washingtone. Vo finále bola spolu osemkrát. „Po takmer pätnástich rokoch vzostupov a pádov som neuveriteľne vďačná za všetko, čo mi tento úžasný šport dal. Okrem toho, že som stretla veľa zaujímavých ľudí po celom svete, zažila som úžasné emócie, počnúc víťazstvom v mojom prvom turnaji ako malé dievčatko, až po semifinále Wimbledonu v roku 2017,“ uviedla 32-ročná Magdaléna.

Končí s úsmevom

Žiadne slzy, ak tak jedine slzy šťastia. Aj takto prezentuje Rybáriková odchod do tenisového „dôchodku“. „Chcem poďakovať svojej rodine za to, že ma vždy podporovala, všetkým mojim trénerom, hlavne Kristiánovi Cupákovi, ktorý stál po mojom boku počas skoro celej kariéry,“ dodala Slovenka, ktorá to najvyššie vo svetovom rebríčku dotiahla v marci 2018, kedy bola na 17. mieste a dokopy si počas kariéry zarobila 5,25 milióna eur.

„Chcem sa poďakovať aj všetkým fanúšikom za to, že ma podporili v dobrých a nie tak dobrých časoch. Odchádzam so širokým úsmevom na tvári a veľmi sa teším na to, čo bude obsahovať ďalšia kapitola môjho života. Bavte sa, buďte a zostaňte zdraví!“ uzavrela Rybáriková svoj príspevok aj kariéru.

Zdroj: Dnes24.sk