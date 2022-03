3 Galéria Zdroj: YouTube.com/Reprofoto CNN Kto je Alina Kabajevová? Slávna gymnastka má mať na Putina veľký vplyv Kto je údajná milenka najmocnejšieho muža Ruska? Talentovaná Alina Kabajevová toho stihla viac ako len športovú kariéru. 3. marec 2022 Magazín

Napriek tomu, že najmocnejší muž Ruska vystupuje na verejnosti celé desaťročia, o svojom súkromnom živote veľmi nerozpráva. Niektoré domáce a zahraničné médiá ho však niekoľko rokov spájajú s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou, a špekulujú o tom, že mu porodila dvojčatá.

Ovplyvňuje jeho rozhodnutia?

Alina má údajne na ruského prezidenta stále veľký vplyv. Myslí si to profesor Valery Solovey, ktorý nedávno šokoval svet videom, v ktorom tvrdí, že ruský prezident, mal ukryť rodinu v luxusnom podzemnom bunkri.

„Alina je schopná ovplyvňovať jeho rozhodnutia,“ zaznelo z jeho úst pred rokom a jeho slová cituje Daily Mail. Kto je tajomná žena, ktorá sa niekoľkokrát objavila po boku Putina, a naraz zmizla z verejného života? A čo o nej vieme?

Urobil tak, aby jej uvoľnil cestu?

Vráťme sa však na chvíľu k jeho bývalej manželke. Ruský prezident v rámci rodinných vzťahov naposledy šokoval verejnosť v roku 2013. Putin, dovtedy tajomný muž, v štátnej televízii Rossija-24 ohlásil rozpad svojho 30-ročného manželstva, a to za prítomnosti vtedajšej manželky Ľudmily.

Pár zverejnil svoj rozvod v ruskej štátnej televízii po tom, čo sa zúčastnil baletného predstavenia. „Bolo to spoločné rozhodnutie: Takmer sa nevidíme, každý z nás má svoj vlastný život,“ povedal Putin, ktorého cituje portál en.as.com.

Netrvalo dlho a médiá zisťovali, či je v jeho živote nová známosť. „Páčia sa mi všetky ruské ženy,“ prezradil diplomaticky.

No portál New York Post prízvukuje, že to bola práve Alina Kabajevová, ktorá bola po rozvode Putina o čosi otvorenejšia. Pre tamojšiu tlač potvrdila to, že stretla niekoho, „koho veľmi miluje“.

„Niekedy sa cítiš taký šťastný, že sa dokonca bojíš,“ dodala, pričom toto tajomné posolstvo uverejnili i britské noviny Express.

Kto je údajná Putinova milenka?

Alina Maratovna Kabajevová v minulosti žiarila vo svetle reflektorov, bola miláčikom športového publika. Talentovaná gymnastka sa stala v 15-tich rokoch majsterkou Európy a neskôr desaťnásobnou majsterkou sveta.

Športovkyňa sa mala prvýkrát stretnúť s ruským prezidentom na Olympijských hrách v Aténach v roku 2004. Kabajevová neskôr skúšala modeling a po skončení športovej kariéry sa stala poslankyňou Dumy za stranu Jednotné Rusko. „To bolo v roku 2008, keď sa prvýkrát stala ruskou tajnou prvou dámou,“ informuje en.as.com.

Putinovi nebol záujem médií vôbec po chuti. „Vždy som mal negatívny pocit z ľudí, ktorí strkajú svoje usmrkané nosy a erotické fantázie do životov iných ľudí,“ cituje jeho slová The Times.

Politik sa takto verejne vyjadril ešte predtým, ako sa stihol rozviesť so svojou manželkou.

Uzatvorili celé poschodie

V roku 2018 sa začali objaviť fámy o tom, že Alina je tehotná. Ako v minulosti informoval britský denník The Sun, budúca mamička sa podľa novín snažila svoje tehotenstvo utajiť, pričom mala porodiť dvojičky na súkromnej klinike v Moskve.

Investigatívny novinár z ruskej spravodajskej služby pre The Sun povedal, že porodila cisárskym rezom „na poschodí VIP“, pričom nemocničný personál potom uzatvoril celé štvrté poschodie kliniky.

Tak či onak, Alina Maratovna Kabajevová, údajná milenka a matka jeho detí, ostáva naďalej záhadnou ženou, o ktorej sa veľmi nevie. Vladimir Putin sa doteraz priznal len k dvom dcéram, ktoré má s exmanželkou Ľudmilou.

