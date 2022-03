Máme sa pripraviť na NAJHORŠIE? Putin mal ukryť rodinu v jadrovom bunkri

Ruský prezident mal poslať svoju rodinu na miesto, ktoré bolo vybudované pre prípad jadrovej vojny. Čo to znamená?

Ruský prezident mal poslať svoju rodinu na miesto, ktoré bolo vybudované pre prípad jadrovej vojny. Čo to znamená?

Svet s napätím sleduje ruskú inváziu na Ukrajine. Denne sa k nám dostávajú správy o útokoch, ranených a, žiaľ, aj mŕtvych na oboch stranách. Niekoľko mrazivých viet od ruského politológa vyvolalo v ľuďoch po celom svete ešte väčšie obavy. Valery Solovey nahral video, ktoré vyvoláva veľké znepokojenie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Americké tajné služby: Putin je frustrovaný, ZÚRI a chystá ešte agresívnejšie útoky

Podľa slov akademika mal ruský prezident Vladimir Putin „presťahovať členov rodiny do sibírskeho“ podzemného mesta „navrhnutého na prežitie v čase jadrovej vojny“. Solovey zároveň uviedol, že hlava štátu trpí tajnou chorobou. Informuje o tom portál news.com.

„Cez víkend bola rodina prezidenta Putina evakuovaná do špeciálneho bunkra pripraveného pre prípad jadrovej vojny,“ uviedol profesor na videu.

Tento bunker by sa mal nachádzať v pohorí Altaj. „V skutočnosti to nie je bunker, ale hotové podzemné mesto, ktoré je vybavené tou najmodernejšou technológiou,“ opisuje.

Solovey varoval, že to, že Putin poslal svoju rodinu do jadrového bunkra, niečo znamená. Konkrétnejší ale nebol. Má ruský vodca v pláne vypustiť zbrane, ktoré by mali katastrofálne následky?