Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Banky reagujú na sankcie voči Rusku: Ktorí klienti môžu mať problémy s platbami? Sankcie môžu výraznejšie pocítiť firmy, ktoré priamo obchodujú s Ruskom. 2. marec 2022 Rôzne

2. marec 2022 Rôzne Banky reagujú na sankcie voči Rusku: Ktorí klienti môžu mať problémy s platbami? Sankcie môžu výraznejšie pocítiť firmy, ktoré priamo obchodujú s Ruskom.

Sankcie, ktoré prijali USA a EÚ voči Rusku, sa týkajú predovšetkým ruského bankového sektora a môžu ich výraznejšie pocítiť firmy, ktoré priamo obchodujú s Ruskom.

Zabezpečujú opatrenia

Podľa hovorkyne Tatra banky Simony Miklošovičovej Slovensko môžu zasiahnuť sankcie, ktoré by Rusko uvalilo na Európsku úniu, obzvlášť v oblasti dodávky fosílnych palív a nerastných surovín pre slovenský priemysel.

„Aktuálne sankcie prijaté v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa týkajú konkrétnych fyzických osôb, ktoré nemajú v SR alebo inej krajine EÚ nejaký typ pobytu, alebo právnických osôb registrovaných v Rusku,“ uviedla Miklošovičová.

Na zabezpečenie výkonu sankcií musia banky prijať primerané opatrenia, ktoré sa môžu dotknúť niektorých klientov, ale na financie Slovákov by tieto sankcie nemali mať priamy dosah.

Banka zároveň prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila súlad so všetkými sankčnými opatreniami. To platí aj pre sankcie prijaté v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Kúpime si menej

Podľa mikroanalytika VÚB banky Michala Lehutu vojna a súvisiaca ekonomická neistota znižuje hodnotu investičných aktív, viditeľne napríklad na akciových trhoch.

„Z kúpyschopnosti úspor nám bude ukrajovať ešte vyššia inflácia, než sme čakali pred pár dňami. Aj niektorým slovenským podnikom sa výrazne zhoršia možnosti biznisu s Ruskom i Ukrajinou,“ komentoval Lehuta.

Kto môže mať problémy s výberom?

V kontexte platobného styku upozorňuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, že klienti s platobnými kartami vydanými bankami s materskou spoločnosťou so sídlom v Rusku môžu aj na území Slovenska zaznamenať problémy s platbami či výbermi hotovosti na základe postupu kartových spoločností voči Rusku.

SWIFT sa dá predstaviť ako nadnárodná sieť, respektíve platforma, prostredníctvom ktorej sa realizujú finančné transakcie a platobný styk medzi jednotlivými bankami.

„Zapojenie banky do systému SWIFT je nevyhnutným predpokladom na to, aby mohol byť realizovaný platobný styk medzi jednotlivými bankami na celom svete zapojenými v platforme SWIFT. Vyradenie krajiny zo SWIFT-u v realite je teda vyradením všetkých tamojších bánk zo systému. Banky sa tiež riadia embargo/sankčnými zoznamami, na ktorých sa môžu nachádzať jednotlivci, právnické osoby, ako aj celé krajiny,“ dodala Jamborová.

365.bank nemá s Ruskou federáciou žiadne priame vzájomné obchodné aktivity, preto banku z tohto pohľadu sankcie nijako neovplyvnia. Zároveň ani z pohľadu klientov nemá banka v zmysle poskytovania finančných služieb žiadnu väčšiu expozíciu týmto smerom.

Zdroj: TASR