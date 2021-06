Zdroj: TASR/AP Ktoré tímy si to ROZDAJÚ v hokeji o zlato? Česko ani Rusko medzi nimi nie SÚ! Po tom, čo sa s hokejovými MS rozlúčili prehrou 1:6 s USA naši reprezentanti, ďalšie tri mužstvá ich nasledovali. No, a patrí k nim aj český mančaft! 3. jún 2021 han Hokej

Naši západní susedia sa stretli s Fínskom, ktorému stačilo streliť jeden a postúpilo do semifinále. Česi prehrali 0:1.

Hokejisti Kanady postúpili do semifinále MS v Rige. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zdolali Tím Ruského olympijského výboru (ROC) 2:1 po predĺžení. O postupe „javorových listov“ rozhodol v 63. minúte útočník Andrew Mangiapane.

Kanaďania sa v semifinále stretnú s tímom USA, druhú dvojicu tvoria Fínsko a Nemecko.

štvrťfinále:

ROC (Rusko) – Kanada 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 35. Timkin (Orlov, Kamenev) – 46. Henrique (Brown, Comtois), 63. Mangiapane (Stecher). Rozhodovali: Björk, Nord (obaja Švéd.) – Hynek, Ondráček (obaja ČR), vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

ROC (Rusko): Bobrovskij – Zadorov, Nesterov, Gavrikov, Provorov, Zob, Orlov, Ožiganov – Grigorenko, Voronkov, Slepyšev – Burdasov, Karnauchov, Tolčinskij – Tarasenko, Morozov, Barabanov – Švec-Rogovoj, Kamenev, Timkin

Kanada: Kuemper – Stecher, Power, Walker, Ferraro, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Brown, Henrique, Mangiapane – Bunting, Vilardi, Comtois – Pirri, Danforth, Paul – Foudy, Anderson-Dolan, Hagel

Priebeh duelu Ruska s Kanadou

V úvode zápasu boli aktívnejší ruskí hokejisti, no postupne sa do tempa dostali aj Kanaďania. Prvá tretina však nepriniesla veľa gólových príležitostí, dominovala skôr obojstranne dôsledná defenzíva a pozorní brankári.

Aj druhá tretina priniesla vyrovnaný hokej. Kanaďania mali v jej úvode presilovku, ruskí hráči však oslabenie zvládli bez väčších problémov. V polovici druhej časti prevzali iniciatívu Kanaďania, častejšie ohrozovali Bobrovského, no v 35. minúte inkasovali. Obranca Orlov ešte Kuempera blafákom neprekonal, no dezorientáciu kanadských hráčov následne využil Timkin, ktorý zblízka otvoril skóre – 1:0.

Kanaďania sa dočkali vyrovnania v 45. minúte, keď Tarasenko sedel na trestnej lavici. Po prieniku Browna sa z predbránkového priestoru presadil pohotový Henrique – 1:1. Tímy sa nepúšťali do bezhlavého útočenia a keďže naďalej boli dominantné defenzívy oboch tímov, skóre sa už v tretej tretine nezmenilo.

V 62. minúte nerozhodol Henrique, keď zblízka neprekonal ruského brankára a následne sa z úniku nepresadil Slepyšev. Krátko nato sa však vydarila ofenzívna akcia Kanaďanom, keď Stecher prihral nepokrytému Mangiapanemu, ktorý rozhodol o kanadskom postupe.

štvrťfinále:

Fínsko – Česko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 33. Innala (Pakarinen, Kontiola). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin – McCrank (obaja Kan.), Oliver (USA), vylúčení: 1:1 na 2 min, navyše: Pakarinen (Fínsko) 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

Fínsko: Olkinuora – Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm – Mäenalanen, Björninen, Anttila – Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen – Pakarinen, Kontiola, Innala – Sallinen, Ruohomaa, Turunen

Česko: Hrubec – Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Flek, Hanzl, Zadina – Kubalík, Kovář, Vrána – Lenc, Chytil, Stránský – Radil, T. Zohorna, Smejkal – A. Musil

Priebeh duelu

Českí hokejisti mali lepší vstup do zápasu a v úvode si vypracovali niekoľko dobrých šancí. V 3. minúte prihral Zohorna spoza bránky Kubalíkovi, no ten netrafil ideálne. Postupne však prebrali taktovku Fíni, v 16. minúte sa na vrchole ľavého kruhu oprel do puku Ohtamaa a Hrubec mal plné ruky práce aj s jeho dobiedzajúcimi spoluhráčmi. Najväčšia šanca dovtedajšieho priebehu prišla v 18. minúte, keď Kubalík získal puk, Kovář poslal krížnu prihrávku Klokovi, ktorý si prehodil puk na forhend, ale Olkinuora vyrazil.

V 22. minúte Fíni znovu takmer zdvíhali ruky nad hlavy, ale Ohtamaaova delovka len opečiatkovala spojnicu českej bránky. V ďalšom priebehu sa hrala veľmi vyrovnaná partia bez vyložených šancí.

Fíni sa predsa len ujali vedenia v 33. minúte. Kontiola získal puk pri mantineli, prihral Pakarinenovi, ktorého strelu Hrubec len vyrazil, a pred bránkou bol na dorážku pripravený Innala – 1:0.

V treťom dejstve pokračoval urputný boj, Česi sa snažili prekonať výbornú defenzívu „Suomi“, no tí ich počas desiatich minút pustili len k dvom strelám na bránku, pričom sami vyslali na Hrubca jedinú. Česi odvolali brankára 2:16 min pred koncom, veľké šance mali Zadina a Kubalík, no Fíni sa ubránili a postrážili si postup do semifinále.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR