2. jún 2021 MI Politika Ozrutná korupcia za vlád Smeru! Lietadlami mali vyvážať milióny eur do Dubaja Minister vnútra Roman Mikulec v otvorenom rozhovore vysvetľuje, ako fungujú obvinenia na základe kajúcnikov a či funguje vojna medzi SIS a políciou.

Minister vnútra v rozhovore pre Denník N odpovedá na otázky, či nie sú informácie o údajnom manipulovaní vyšetrovania citlivých politických káuz bývalých vlád Smeru len spravodajskou hrou. Rozohráva ju SIS, aby chránila svojich ľudí? O akej obludnej korupcii vypovedal bývalý predstaviteľ NAKA Bernard Slobodník?

Milióny do Dubaja

Opozícia sa snaží presviedčať verejnosť, že aktuálne vyšetrovanie korupčných káuz z éry Smeru je zmanipulované. Robert Fico dokonca hovorí o politických väzňoch, ktorí sedia vo väzbe len na základe vymyslených výpovedí kajúcnikov a mali by byť okamžite prepustení. Minister vnútra to odmieta.

„Vylučujem, že by to bolo len na základe spolupracujúcich obvinených. Sú to veci potvrdené listinnými dôkazmi, znaleckými posudkami,“ hovorí R. Mikulec pre Denník N.

Tvrdí, že svedkovia vypovedajú ozrutné a ohavné veci o tom, ako fungovali a boli v tom zapojení aj niektorí politici, napríklad existuje svedectvo proti Petrovi Žigovi z Pellegriniho strany Hlas-SD. V žiadnom prípade podľa Mikulca nejde len o slová kajúcnikov, ale vyšetrovatelia majú aj množstvo iných dôkazov. Niektoré priznania sú skutočne mrazivé.

„Povedali o tom, ako sa tu vynášali milióny a státisíce mesačne lietadlami do Dubaja a akým spôsobom tu fungovala spravodlivosť… Toto boli ľudia bývalého vedenia ministerstva vnútra a politickej garnitúry, to znamená Fico, Pellegrini, Saková, Kaliňák a spol.. Toto boli ich ľudia, ktorí sa dnes priznávajú k takýmto ohavným veciam,“ hovorí R. Mikulec.

Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník ešte dodal, že sa stretol s ľuďmi, ktorý sa v tomto korupčnom systéme bývalej garnitúry nedokázali domôcť spravodlivosti.

SIS a policajti vo vojne?

Aktuálne dianie vyzerá, akoby sa pred očami verejnosti viedla vojna spravodajských a policajných zložiek. Policajti totiž dostali do väzby dnes už bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a jeho námestník Boris Beňa je už odsúdený.

V. Pčolinský však ešte vo funkcii zbieral podozrenia na policajtov, že manipulujú vyšetrovanie citlivých káuz. Ak by sa to potvrdilo, mohol by sa aj on javiť ako obeť. Minister Mikulec nechcel odpovedať, čo si o tom myslí. Prezradil však, že SIS mu o týchto vážnych podozreniach nepredložila žiadne dôkazy.

„V žiadnom prípade nie je možné brať spravodajskú informáciu ako holý fakt alebo dôkaz. Určite k nim však nepristupujem tak, že by som tomu nedôveroval, alebo to nebral vážne, preto sa snažíme každú informáciu preveriť,“ uviedol R. Mikulec.

Uznáva však, že niektorí ľudia sú zo súčasného diania veľmi nervózni a preto na verejnosti skresľujú realitu a snažia sa vytvárať rôzne fabulácie. Keď bežnému človeku podajú len útržkovité informácie, laik ľahko môže uveriť, že sa deje niečo nekalé, pretože nerozumie detailne fungovaniu spravodajských služieb a trestnému konaniu.

