KURIOZITA DŇA: Počuli ste už o takej adrese? Na samom konci kdesi v p... Kuriér ju NAŠIEL!

Na facebooku sa v týchto dňoch objavila fotografia balíka, ktorý odoslal známy internetový obchod s módou prostredníctvom Slovenskej pošty.

Na tom by, samozrejme, nebolo nič zvláštne, nebyť netypickej adresy. Namiesto názvu ulice a popisného čísla je tam totiž uvedené „Na samom konci kdesi v pi*i“.

Balík bol doručovaný do obce Korňa, ktorá sa nachádza v okrese Čadca. Jeho fotografiu zdieľal na sociálnej sieti Rado s popisom „dá sa to nájsť?“. A hneď aj rozosmial stovky užívateľov.

„Keď má dobrú navigáciu, určite to kuriér nájde,“ okomentoval fotku Jozef. „Treba vyhľadať cez navigáciu, kde ťa to zavedie :D,“ smeje sa v podobnom duchu Iveta. „Veď je to adresa, ako sa patrí. Určite to našli,“ napísala Miriam.