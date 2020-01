11. január 2020 Rôzne KURIOZITA DŇA: Rapujúci dedkovia Frank & Maury dobýjajú hudobnú scénu

Vek je len číslo. Dokazujú to dedkovia Frank a Maury, ktorí tento rok vydali už druhý rapový track s drsným videoklipom.

Zdroj: YouTube.com

Rapujúci dedkovia Frank (75) a Maury (92) začínali v kúpeľni. Vtedy ešte netušili, že neskôr vydajú track, ktorý si pozrie niekoľko miliónov ľudí.

Na rapovej scéne

Všetko to začalo v kúpeľni DUNKIN´ DONUTS, kde sa dedkovia pokúšali nahrať svoj prvý rapový track. Z priestorov ich síce vyprevadili, no ich talent nezostal nepovšimnutý. Dvojicu pozvali do nahrávacieho štúdia, kde vznikla ich prvá nahrávka Money Talks, ktorá ich vystrelila na rapovú scénu.

V novembri minulého roku k nej vznikol aj štýlový video klip, v ktorom dvojica žúruje v bazéne so šampanským a skutočnými bankovkami v ruke.

Nový rok chalani „privítali“ novinkou Sticky, v ktorej opäť ukázali, že to myslia naozaj vážne. Tentoraz navštívili tetovacie štúdio, kde sa jeden z dvojice nechal tetovať. V klipe opäť nechýbajú drsné pózy, prachy, chľast a ani scény bez tričiek.

Podobných trackov by mala dvojica vydať šesť. Sme v očakávaní!

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk