23. december 2019 KURIOZITA DŇA: Vianočný hit Mariah Careyovej konečne zvíťazil v americkej hitparáde

Stalo sa tak 25 rokov po tom, ako sa prvýkrát dostala známa vianočná skladba k poslucháčom, informoval spravodajský server BBC.

Zdroj: TASR

Americká speváčka Mariah Careyová pózuje počas slávnostného vysvietenia Empire State Building pri príležitosti 25. výročia od vydania známej vianočnej piesne All I Want For Christmas is You v utorok 17. decembra 2019 v New Yorku.

Známa vianočná pieseň All I Want For Christmas is You speváčky Mariah Careyovej konečne zvíťazila v americkej hitparáde. Stalo sa tak 25 rokov po tom, ako sa prvýkrát dostala k poslucháčom, informoval spravodajský server BBC.

Pieseň vyšla v roku 1994 ako EP nahrávka, a nie ako singel, čo znamenalo, že je nemohli zaradiť do rebríčka Hot 100 časopisu Billboard.

Po zmene pravidiel vstúpila do hitparády v roku 2000 a už v minulých rokoch sa blížila k vrcholu.All I Want For Christmas is You je jednou z najhranejších vianočných piesní na oboch stranách Atlantiku.

Je to Careyovej 19. hit číslo jedna v hitparáde Hot 100, takže prekonala svoj vlastný rekord ako sólová umelkyňa. Celkovo je pred ňou len britská kapela The Beatles s 20 piesňami na prvej priečke hitparády.

Zdroj: TASR