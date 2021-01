20. január 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Kuzminová to vie aj na korčuliach: Jednému pádu na zadok sa však nevyhla! FOTO

Obula si korčule a vyrazila na rybník! Reč je o bývalej slovenskej reprezentantke v biatlone Anastasii Kuzminovej, ktorá priznala, že ako malá to skúšala na ľade!

8 Galéria

Zdroj: Instagram.com/nastja.kuzminova

Najúspešnejšia olympionička Slovenska v histórii má talent na takmer všetky športy. Okrem toho, že v biatlone zbierala medaily ako na bežiacom páse, nerobí jej problém ani také korčuľovanie.

Korčule po synovi

Po tom, čo Nasťa ukončila svoju bohatú kariéru sa venuje hlavne rodine, ale čas si nájde aj na športovanie. Predviedla to aj teraz, keď sa vybrala na Badínsky rybník, ktorý zamrzol a slúži teraz ako ľadová plocha pre korčuliarov. „Ak nie na bežkách, tak na korčuliach a vôbec mi nevadí, že sú to hokejové, ktoré som zdedila po synovi,“ napísala Nasťa na Instagram a pridala nielen fotky, ale aj videá z jej „vystúpenia“.

„Pre zlepšenie nálady si pozrite aj videjká v príbehoch,“ dodala ešte Anastasia. No, a práve v nich je vidieť, že to zlatá olympijská víťazka z olympiád vo Vancouveri (2010), Soči (2014) a Pjongčangu (2018), vie dobre aj na ľade. Strúhala brzdy, otočky, piruety a pózy ako rodená krasokorčuliarka. Nevyhla sa však jednému pádu, ale brala to s úsmevom a noblesou.

Skúšala to ako malá

Mimochodom, vedeli ste, že to Nasťa v mladosti skúšala aj ako krasokorčuliarka? „Vo veku päť až šesť rokov som robila krasokorčuľovanie v Ťumene,“ uviedla Kuzminová na sociálnej sieti a vtipne dodala, že asi tak dlho nestála na korčuliach.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk