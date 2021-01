Dnes o 11:49 Milan Hanzel Správy Návrat žiakov do ľavíc sa ODKLADÁ! Kedy je hraničný termín otvorenia škôl?

Aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas tohto aktuálneho. Uviedol to minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Všetko zostáva po starom a žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne. Taktiež naďalej platí, že do materských škôl a školských klubov môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedol minister školstva.

Kedy otvoria?

„Hraničný termín je 1. február, keď by sme mali nabehnúť na COVID automat, ktorý by nám za určitých podmienok umožnil otvárať prvý stupeň a následne v priebehu ďalších týždňov aj druhý stupeň základných škôl. Je to priamoúmerné aj skríningu, ktorý prebieha tento týždeň, a uvidíme, aké budú dáta budúci týždeň v stredu,“ povedal Gröhling.

Samozrejme, že obnovenie školského vyučovania v školách bude závisieť od výsledkov celoplošného testovania a aktuálnych čísel nakazených koronavírusom. No, minister zdôraznil, že návrat žiakov do škôl bude prioritou.

V hre je kloktanie

„Stále pracujeme s variantom, že by sme išli do antigénov. Bol som poverený vládou, aby sme vyriešili aj kloktacie testy. V utorok (19. 1.) bola založená skupina, ktorá bude vyberať v rámci jednotlivých firiem. Bola zverejnená aj výzva v rámci európskeho vestníka a podmienky sme zadefinovali tak, že by sme chceli rozdeľovať kraje,“ skonštatoval minister školstva. Ako dodal, sú aj ďalšie možnosti, ako sú malé výterové testy iba z prednej časti nosa.

Minister poznamenal, že o nich komunikuje s Rakúskom. „Riešime viacero variantov, aby sme pomohli odbremeniť zdravotníkov a mohli spustiť celý vzdelávací systém,“ uzavrel.

