11. január 2022
Lengvarského slová NEPOTEŠIA: Nový režim OP PLUS obmedzí aj ľudí s 2 dávkami vakcíny!

Na vysokorizikové podujatia, ako sú svadby či oslavy, by sa mal od 19. januára vzťahovať nový režim OP plus. Podujatia by sa tak mohla zúčastniť len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala alebo človek s dvoma dávkami vakcíny a s testom. V relácii TV Markíza Na telo Plus to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

„Niekde budú stačiť dve dávky očkovania, pri vysokorizikových aktivitách už bude potrebný aj test. Tretia dávka alebo test k očkovaniu bude potrebný v prípade účasti na svadbách, karoch, oslavách, plesoch,“ vymenoval minister.

Režim OP plus by sa mal vzťahovať aj na prevádzku hotelov či organizáciu niektorých športových podujatí. Pre deti by mal postačovať test, ktorý absolvujú v školách.

Zrušiť by sa mali aj farby v súčasnom COVID automate. „Pri dnešnom rýchlom vývoji by sme zo zelenej do čiernej farby okresov prešprintovali za dva týždne,“ vysvetlil Lengvarský.

Zmeny by sa mohla podľa jeho slov dočkať aj karanténa, ktorá v súčasnosti trvá desať dní. „Ak by hrozili vysoké výpadky zamestnancov, budeme dĺžku karantény prehodnocovať. Tá sa však bude odvíjať od očkovacieho statusu,“ naznačil šéf rezortu. Najkratšia karanténa, zrejme trojdňová, by sa týkala osôb s troma dávkami vakcíny.

