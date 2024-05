31. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Leoš Mareš so synom si siahli na dno síl: V deň, keď Česko vyhralo titul, zdolali Kilimandžáro Obľúbený český moderátor všetkých prekvapil. Spolu so synom sa rozhodli, že pokoria najvyššiu horu Afriky. A podarilo sa!

48-ročný český moderátor ukázal, že je poriadny dobrodruh. Jedného dňa sa s 18-ročným synom Jakubom rozhodli, že pokoria Kilimandžáro, najvyššiu horu Afriky.

„Je to naša rozlúčková cesta pred tým, než Jakuba po prázdninách odveziem na vysokú školu,“ napísal pred týždňom Mareš. Čakalo ich osem dní túry a sedem nocí strávených v stane.

Moderátor celú cestu dokumentoval na sociálnych sieťach.

Učili sa svahilsky

Čakala ich náročná cesta. Kilimandžáro uvideli až počas tretieho dňa expedície. Aj keď to bolo vyčerpávajúce, nemali núdzu o veselé zážitky. Ako zaujímavosť napríklad ukázal aj listy, ktoré podľa miestneho sprievodcu ľudia v minulosti používali ako toaletný papier.

Jakub sa počas tretieho dňa putovania naučil jednu vetu svahilsky. Keď prichádzali do tábora vo výške 4 170 m n. m., moderátorov syn tak všetkých prekvapil slovami: „Dajte mi prosím vás rýchlo studené pivo.“

Veril, že hokejisti vyhrajú titul

Otec so synom sa na expedíciu vybrali v čase, keď vrcholili majstrovstvá sveta v hokeji. „Celý týždeň teraz nebudeme mať signál, ani WiFi. Nebudeme tak vôbec vedieť, ako dopadli majstrovstvá sveta v hokeji,“ povedal Leoš v jednom zo svojich videí. Jeho syn však veril, že Česko zvíťazí. „Takže si to v pondelok pustíme a povieme si, že sme to naozaj vyhrali,“ uzavrel moderátor, ktorý v tom čase ešte netušil, že sa im niektoré momenty šampionátu predsa len podarí sledovať.

Zvládli to!

Keď sa v deň záverečného výstupu dozvedeli, že pôjdu 5 hodín nonstop, Jakub v sebe gény otca nezaprel. Okamžite všetkých pobavil skladbou Michala Davida – Nonstop. Slová „Já chci žít nonstop“ si upravili na „Já chci jít nonstop“. Po náročnom výstupe sa to napokon podarilo a otec so synom 26. mája dosiahli vrchol Kilimandžára. Zopár fotiek a šup dole.

„Je nedeľa 26. mája 2024 a my sme na najvyššom vrchole Afriky, na Kilimandžáre. A kto môže povedať, že bol na Kilimandžáre v deň, keď Česko vyhralo majstrovstvá sveta v hokeji?" povedal moderátor vo videu krátko po zdolaní najvyššej hory Afriky.

Extrémne vyčerpanie

Cestou dole moderátora dobehlo fyzické a psychické vyčerpanie. „Mám dosť. Ja myslím, že to nedám. Som na konci svojich síl. Zostáva iba nekonečné klesanie. A mne je strašne zle. Hlava mi neznesiteľne treští, chrbát sa odhodlal odísť z môjho tela. Stále nemôžem poriadne dýchať a jediné, čo chcem, je, aby to už preboha skončilo“ povedal v jednom zo svojich videí z návratu. Siahol si totiž na dno síl, no zvládol to. „Trochu som po tom výlete schudol. Takže už vieme, že keď budeme potrebovať zhodiť podkožný tuk na bruchu, pôjdem proste niekam na nejakú horu,“ dodal niekoľko dní po svojom životnom výkone.

