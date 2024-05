31. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Pastrňák si vie predstaviť tím ČESKOSLOVENSKA! Dali by sme dokopy dobrý káder, vraví Čerstvý majster sveta poriadne prekvapil. David Pastrňák si vraj vie predstaviť, že by vznikol tím Československa.

David Pastrňák na nedávno skončených majstrovstvách sveta strelil vo finále rozhodujúci gól. Čerstvý majster sveta nedávno poriadne prekvapil hokejových fanúšikov.

Spojenie krajín

V americkom podcaste Spittin’ Chiclets sa objavil po boku bývalých hokejistov Ryana Whitneyho s Paula Bissonnettea.

Hviezdny hokejista povedal, že si vie predstaviť spojenie síl hráčov z Česka a zo Slovenska!

Narážal tak napríklad na obnovenie Svetového pohára alebo Turnaja štyroch národov. Práve Turnaj štyroch národov sa má uskutočniť v budúcom roku a mal by nadviazať na tradíciu Svetového pohára. Zúčastnia sa ho celky USA, Kanady, Švédska a Fínska.

Bolo by to zaujímavé!

Už začiatkom roka Pastrňák toto zloženie kritizoval. Nedávno po zisku majstrovského titulu pridal na Instagram fotku s trofejou a zlatou medailou, ku ktorej pripojil: „Možno teraz pozvánka na Turnaj štyroch národov?“

V podcaste dostal otázku, že či by si vedel predstaviť spojenie s inou krajinou, keďže Česko pozvánku na turnaj nedostalo.

„Myslím, že by bolo zaujímavé poskladať tím Československa ako v minulosti. Dali by sme dokopy dobrý káder,“ povedal v podcaste čerstvý majster sveta.

„Bývali sme jedna krajina, teraz sme susedia. Navzájom si fandíme, rozumieme si aj jazykovo,“ vysvetlil a dodal: „Páčilo by sa mi to. Určite by to bolo lepšie ako Tím Európy z posledného Svetového pohára.“

