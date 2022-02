Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Líder národniarov nahral ďalšie video: Danko v ňom nazval Kollára CHRAPÚŇOM! Ako to už býva zvykom na našej politickej scéne, odkazy sa posielajú prostredníctvom sociálnych sietí. Obľubuje ich aj Andrej Danko z SNS. 10. február 2022 han Politika

10. február 2022 han Politika

Líder národniarov nahral ďalšie video: Danko v ňom nazval Kollára CHRAPÚŇOM! Ako to už býva zvykom na našej politickej scéne, odkazy sa posielajú prostredníctvom sociálnych sietí. Obľubuje ich aj Andrej Danko z SNS.

Bývalý predseda NR SR sa obul do svojho nástupcu Borisa Kollára, ktorému venoval jedno z videí na jeho Facebooku.

Témou šéfa mimoparlamentnej strany bola obranná dohoda s USA, o ktorej sa včera hlasovalo v parlamente. Danko svoju kritiku zameral na Borisa Kollára zo Sme rodina, ktorý sa zdržal hlasovania.

„Videli ste hlasovanie a jediný poslanec sa zdržal a nebol to nikto iný ako Boris Kollár, po dnešku chrapúň,“ povedal Danko na úvod videa. Prečo ho tak nazval? „Opäť hra na dve strany. Polovica jeho poslancov hlasovala za a polovica proti. Ale on, ako správny "kápo“, sa zdržal," vysvetlil Danko.

Zašiel ďalej

Aby toho nebolo vo videu málo, Danko sa v ňom obul aj do lídra Hlasu-SD. „Už je to smiešne ako tento človek klame a vždy sa bije do hrude. Najlepšie sa mu diskutuje s Petríkom Pellegrinim, pretože mňa sa bojí. Čo dodať, pretože vždy je vždy dosť hlúpych ľudí, ktorí mu veria,“ zazneli tvrdé slová z úst lídra SNS.

Danko narážal na témy, o ktorých Boris Kollár verejne hovorí ako o pomoci ľuďom. Či je to výstavba bytov, zrušenie niektorých exekúcii a podobne. „Je mi to osobne ľúto, pretože sa nepostaví žiadny byt, ani sa nezrušia exekúcie. To vás len Borisko opäť pekne oklamal,“ zakončil Danko.

