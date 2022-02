V Česku pokračuje veľké RUŠENIE opatrení: V platnosti by mohlo ostať JEDINÉ!

Ak sa pandemická situácia v Českej republike bude vyvíjať ako doposiaľ, od marca ostane jediným protipandemickým opatrením povinnosť nosiť vo vnútorných priestoroch respirátor. Oznámil to v stredu premiér Petr Fiala, informuje TASR na základe informácií spravodajského servera Seznam Zprávy.

Česká vláda v stredu rozhodla o zrušení kontrol covidpasov v reštauráciách, službách a na hromadných kultúrnych a športových podujatiach. Od štvrtka sa rušia všetky limity počtu osôb v predajniach či pri stole v pohostinstvách.

Do 18. februára ešte bude platiť limit 1 000 divákov na kultúrnych a športových podujatiach. Po novom budú môcť potom do hľadiska vpustiť 1 000 divákov na sedenie plus polovicu zvyšnej kapacity.