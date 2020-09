30. september 2020 Milan Hanzel Magazín Maestro Karel Gott už rok nie je medzi nami: TAKTO vyzeral na sklonku života, VIDEO a FOTO

Ten čas tak letí... Povedali by ste, že vo štvrtok (1. októbra) uplynie rok od smrti českého speváka Karla Gotta (†80)? Už je na svete aj film o jeho živote.

Do kín mieri film s názvom Karel, ktorý dokumentuje nielen život uznávaného speváka, ale aj jeho posledné chvíle pred smrťou. Na svete je takmer trojminútová upútavka, ktorá je predzvesťou dokumentu, ktorý má prísť „medzi ľudí“ 15. októbra.

Prekvapenie na úvod

Hneď na začiatku zostrihu príde šok. „Začalo to v roku 1961. Úplne zlá pracovná morálka, mali ste dvojku zo správania,“ začína upútavka k filmu o Karlovi Gottovi. Na to zaregovala jeho manželka Ivana: „Ty si konzervatórium nedokončil, že?“ Meastro sa však vzoprel a reagoval: „Kto ti takú správu povedal.“ Aj to bol dôkaz o tom, že to Gottovcom v spolužití klapalo.

„Hovorili o mne, že spieva dobre, ale vidieť ho nemusíme,“ smial sa mnohonásobný český Zlatý slávik pri debate s kolegom.

Trpké chvíle

Tie zažíval Karel pri návštevách nemocníc, kam na sklonku života chodieval často. Nechýbala po jeho boku ani Ivana, ktorá názory lekárov len ťažko znášala. Vidieť to je aj na videu. Kým spevák to bral hrdinsky a statočne, ona naopak, jemne a citlivo.

Duet s dcérou a nesplnené prianie

Gott si ešte pred tým ako odišiel na večnosť, zaspieval s dcérkou Chralotte. Ich hit „Srdce nehasnou“ je často hraný na Youtube, ale niečo Gott nestihol. Sľúbil jej, že si zaspieva v New Yorku. Lenže, krutý osud a hlavne zákerná choroba to prekazila. „Mal to byť pre ňu darček, ale už sme to nestihli zrealizovať,“ opisuje slová slová režisérky dokumentu Oľga Malířová Špátová pre portál blesk.cz.

Trpel, ale nedával to najavo

Na záver traileru je už vidieť na Gottovi, že choroba postupovala do záverečného štádia. „Ako ti je,“ pýta sa pani Gottová a jej manžel jej stroho, ale jasne odpovedá: „Ani sa nepýtaj. Keď však vyjdem na javisko. Ten kašeľ prejde…“

Napokon takto pred rokom si akútna leukémia zobrala od Gotta to najcennejšie. Jeho život. Po viac ako roku a pol, čo s ňou statočne bojoval…

