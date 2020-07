7. júl 2020 Zo Slovenska Malé Provensalsko na Slovensku: Príďte sa odfotiť či nazbierať si levanduľu

Samozber levandule nie je na rozdiel od samozberu jahôd či marhúľ takým známym.

Levanduľovým poľom sa môže pochváliť obec Svinná v okrese Trenčín. Uplynulý víkend tam začal samozber tejto fialovej liečivej rastliny. Pole slúži v obci i ako atrakcia, ľudí láka kvôli fotografiám.

Samozber levandule

„Veľmi sa mi páči vôňa levandule, od mala som túžila po nejakom políčku. Doma mám prakticky všetko levanduľové, od tanierov cez šálky. Jedného dňa som si povedala, že to vyskúšame, dokonca manžel začal i včeláriť, tak tu máme i včielky,“ spomenula majiteľka levanduľového poľa Oľga Smolková.

Samozber levandule nie je na rozdiel od samozberu jahôd či marhúľ takým známym. „Vždy dáme vedieť, kedy je správny termín zberu. Nedá sa to veľmi dopredu určiť, lebo musíme sledovať kvietky. Keď už začnú mať vršky rozkvitnuté, príde ten správny čas a do týždňa vykvitnú,“ ozrejmila Smolková.

Levanduľu môžu ľudia podľa nej využiť viacerými spôsobmi. „Buď si to nasušia na čaj alebo z toho môže byť sirup, dajú sa robiť i domáce tinktúry, masti. Sirup z levandule je jednoduchý. Kvietky nastrihajú, zalejú sa vodou, dá sa tam citrón alebo limetka podľa chuti a nechá sa to 24 hodín lúhovať. Potom sa scedí, dá sa doň kyselina citrónová, cukor, na liter a pol tak kilogram cukru, dá sa prevariť a už sa len ‚fľaškuje‘,“ priblížila.

Liečivú rastlinu si do Svinnej prišiel nazbierať i Peter. „Išlo mi to od ruky, ja som manuálne veľmi šikovný a takéto záležitosti milujem. Bol som tu prvýkrát, moja manželka dáva levanduľu do skrine a do olejčekov,“ povedal.

Levanduľa už nie je náročná na pestovanie, prispelo k tomu teplo. Prekáža jej však kyslá pôda, preto sa musí sadiť do zásaditej, ľahšej, kamenistej pôdy, dodala pestovateľka.

