1. október 2021 Zo zahraničia Máme nový liek na boj proti COVIDU? Problémom je, že neúčinkuje u jednej skupiny ľudí V prípade, ak by bol liek schválený, by išlo o prvé antivirotikum na liečenie ochorenia COVID-19 na svete.

Experimentálny perorálny liek proti ochoreniu COVID-19 molnupiravir od americkej farmaceutickej spoločnosti Merck & Co. znižuje riziko hospitalizácie alebo úmrtia pacienta nakazeného koronavírusom o polovicu. Vyplýva to z predbežných výsledkov klinických štúdií tohto lieku, ktoré Merck zverejnil v piatok, informovali agentúry AP a Reuters.

U koho neúčinkuje?

Merck spolu so svojou partnerskou spoločnosťou Ridgeback Biotherapeutics plánujú podať žiadosť o schválenie tohto lieku rôznym regulačným úradom po celom svete, len čo to bude možné. V prípade, ak by bol liek schválený, by išlo o prvé antivirotikum na liečenie ochorenia COVID-19 na svete.

Na klinických štúdiách sa zúčastnilo 775 dospelých osôb s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19, u ktorých sa symptómy prejavovali najviac päť dní. Išlo tak o ľudí, u ktorých bolo ochorenie v počiatočnom štádiu. Predchádzajúce štúdie totiž preukázali, že molnupiravir neúčinkuje u ľudí, ktorých už hospitalizovali s ťažkým priebehom ochorenia. U každého z účastníkov výskumu pritom museli evidovať nejaký rizikový faktor, ktorý by mohol prispieť k ťažkému priebehu ochorenia – napr. obezitu alebo vysoký vek. Počas výskumu účastníkom päť dní podávali každých 12 hodín buď molnupiravir, alebo placebo.

