Mamička zostala v šoku: Zubár jej nablokoval položku „NESPOLUPRACUJÚCE DIEŤA" Mamičku prekvapil bloček za úkon na zubnej pohotovosti. Lekár jej dieťa kategorizoval ako „nespolupracujúce", a to si následne zarátal do služieb. 21. apríl 2022

Návšteva zubára môže zabolieť. Facebookový profil Nekŕmte nás odpadom zverejnil bloček zo zubnej pohotovosti, na ktorom je medzi započítanými úkonmi aj „položka“ s názvom „Nespolupracujúce dieťa“. Tá je spoplatnená sumou 30 eur, pričom mamička nechala na zubnej pohotovosti dokopy 80 eur.

Redakcia Dnes24.sk sa preto obrátila priamo na Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Slovenskú komoru zubných lekárov (SKZL). Chceli sme vedieť, čo to je za „položku“ a či vykonávajúci zubný lekár má na ňu právo.

Iný kraj, iný mrav

Ako nás informovalo MZ SR, samosprávne kraje vydávajú ambulantným lekárom povolenie na činnosť a v ich kompetencii je aj následná kontrola oprávnenosti vyberania poplatkov.

„Všetky poplatky, ktoré lekár vyberá od pacienta, musí mať schválené príslušným samosprávnym krajom,“ priblížila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Ako to je všeobecne s poplatkami?

Zisťovali sme aj to, ako to je všeobecne s poplatkami u doktora. „Poplatkami typu manažment pacienta, klientska karta, konzultačný, registračný, vstupný či rajónový poplatok lekári nesmú podmieňovať poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Pacient na báze dobrovoľnosti môže mať zmluvnú možnosť využívať aj ďalšie služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona,“ doplnila Zuzana Eliášová. To platí napríklad pre call centrum a SMS notifikáciu.

Lekári nemôžu požadovať úhradu za objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, toto je súčasťou zdravotného výkonu hradeného z verejného zdravotného poistenia.

„Zároveň je potrebné zdôrazniť, že pacienti v akútnom stave majú vždy prednosť,“ prízvukuje hovorkyňa MZ SR. „Lekár by nemal podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti poplatkom, pokiaľ má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Poplatok môže vyberať počas poskytovania zdravotných služieb v doplnkových hodinách, ktoré predtým schválila VÚC,“ ozrejmila hovorkyňa MZ SR.

