12. február 2020 Kočner a Rusko: Prokurátor im navrhol 20 rokov natvrdo. Súd čaká finále 2 dni pred voľbami

Dnes pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze falšovania zmeniek zazneli záverečné reči obžalovaných Kočnera, Ruska aj prokurátora Šantu.

Pre obžalovaného Mariana Kočbera je hlavným dôkazom o existencii zmeniek výpoveď bývalého majiteľa produkčného domu Forza a prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika. Uviedol to vo svojej záverečnej reči pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze falšovania zmeniek.

„Pre mňa je výpoveď Jána Kováčika hlavným dôkazom toho, že zmenky existovali tak, ako to tvrdíme,“ vyhlásil Kočner.

Kováčik vlani v svedeckej výpovedi povedal, že pri rokovaniach s Pavlom Ruskom o vstupe do Markízy sa spýtal na možné záväzky. Rusko mu mal vtedy povedať, že podpisoval „niečo“ s nebohým advokátom Ernestom Valkom. Aj pred vyšetrovateľom vypovedal, že vedel o akomsi záväzku Pavla Ruska voči Marianovi Kočnerovi. a Štefanovi Ághovi.

Kováčik však tiež vo svojej výpovedi skonštatoval, že o žiadnych zmenkách nevedel a záväzky voči Kočnerovi a Ághovi nemali s firmami Pavla Ruska nič spoločné. Na sporných zmenkách je ručiteľom TV Markíza.

V záverečnej reči sa Kočner tiež sťažoval na zaradenie na sankčný zoznam. Americká administratíva ho tam podľa jeho slov dala pre porušovanie ľudských práv. „Čie ľudské práva som ja porušil,“ spýtal sa na súde obžalovaný Kočner, ktorý je obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a obvinený zo sledovania novinárov a výroby materiálov slúžiacich na vydieranie.

Ruskova reč

Obžalovaný Pavol Rusko vo svojej záverečnej reči hovoril o amerických záujmoch, tajných službách aj vražde novinára Jána Kuciaka. Zopakoval tiež argumenty o ohrození licencie Markízy, ako aj o svojich podpisoch na zmenkách.

Je rád, že sa jeho záverečná reč prenáša naživo.

„Myslíte si, že na Slovensku sú zástupcovia ruských tajných služieb? Keď sú tu Rusi, tak Američania tu nie sú? A čo asi robia tí Američania, keď najväčšej vlajkovej lodi ich štátu hrozí, že bude platiť 70 miliónov eur?“ spýtal sa obžalovaný exriaditeľ televízie Markíza.

Verziu o americkom sprisahaní predostrel novinárom už v pondelok (10. 2.). Má ju podporovať aj zaradenie obžalovaného Mariana Kočnera na americký sankčný zoznam.

Zavraždený novinár Ján Kuciak by podľa Ruska mohol žiť, ak by sa neprišlo v roku 2016 so zmenkami. Rovnako si je istý, že by nebol obžalovaný z prípravy vraždy bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej.

Očakáva, že bude odsúdený pre „mediálny lynč“, spolieha sa na odvolacie konanie na Najvyššom súde SR.

20 rokov

Senát Špecializovaného trestného súdu ukončil dokazovanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.

Prokurátor Ján Šanta navrhuje obžalovaným Kočnerovi a Ruskovi trest odňatia slobody vo výške 20 rokov.

Obžalovaní podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obžalovaný i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.

