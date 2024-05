1. jún 2024 Rastislav Búgel Hokej Mário Grman po podpise zmluvy v KHL priznáva: Ľudia mi želajú SMRŤ! Mário Grman netají, že pri podpise zmluvy v HKL zavážili peniaze. Ľudia reprezentačnému obrancovi v komentároch želajú smrť.

Kroky 27-ročného reprezentačného obrancu Mária Grmana budú v nasledujúcej sezóne smerovať do KHL. S klubom Admiral Vladivostok podpísal jednoročný kontrakt.

Hokejista pre sportovy.cas.sk priznal, že všetko sa udialo na konci šampionátu a zmluvu podpísal začiatkom tohto týždňa.

Boli za tým peniaze

Uviedol, že mal ponuku aj z druhej švédskej ligy, no tam ho to nelákalo: „Hovorilo sa o Českých Budějoviciach a oslovil ma aj Slovan, ale ešte som sa nechcel vrátiť do slovenskej extraligy.“

Obranca priznal, že ruskej ponuke kývol pre peniaze. „Mám už svoje roky, hral som vo Fínsku či v Česku, ale to sa nedá porovnať s podmienkami v KHL. Niekto si myslí, že vo Fínsku som veľa zarobil, ale opak je pravdou. Tiež už musím pozerať aj na seba a keď je možnosť, tak si zarobiť,“ povedal Grman.

Nenávistné komentáre

Priznal, že mal obavy z toho, ako jeho prestup do KHL bude reagovať verejnosť. „Viem, že na Slovensku a v Česku je táto téma veľmi horúca. Aj som si prečítal viacero nevraživých komentárov, kde mi ľudia želajú aj smrť a aby som sa zadrhol s ruskými peniazmi. Lenže nikto z tých ľudí mi nevydláždil cestu k hokeju, nikto mi nikdy na ten hokej neprispel. Je to ich názor, ja im to neberiem, ale je to len a len moje rozhodnutie,“ priznáva obranca.

Hoci mu účinkovanie v ruskej lige môže zavrieť dvere do reprezentácie, pripomína, že doteraz vždy, keď mohol, prišiel hrať za Slovensko. A to dokonca aj keď bol zranený: „Nemám to teraz vo svojich rukách, ale ak budem nominovaný, tak nikdy neodmietnem,“ povedal Mário Grman pre sportovy.cas.sk.

