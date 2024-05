28. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Montreal pripravuje pre Slafkovského MEGA kontrakt! Z tej sumy vám padne sánka Juraj Slafkovský je v zámorí za hviezdu a cení si ho aj jeho klub z Montrealu. Ukázalo sa, že ten pre Slováka pripravuje kráľovský kontrakt.

Zdroj: TASR/AP

Jurajovi Slafkovskému vyprší zmluva v Montreale už o rok. Zdá sa však, že o budúcnosť sa talentovaný útočník nemusí obávať.

Úspešná sezóna

Uplynulú sezónu v NHL ukončil s veľmi dobrou bilanciou, keď si pripísal 50 bodov za 20 gólov a 30 asistencií.

Hoci sa na nedávnych majstrovstvách sveta gólom v hre nepredviedol, v samostatných nájazdoch pridal jeden presný zásah. Navyše, odohral osem zápasov, v ktorých získal osem bodov za rovnaký počet gólových prihrávok.

V ukončenom ročníku bol Slafkovského plat v prepočte na úrovni 800-tisíc eur. Navyše, na bonusoch si prilepšil o ďalších 600-tisíc.

Astronomická zmluva

Aktuálne to vyzerá tak, že Jurajov zamestnávateľ má o draftovú jednotku z roku 2022 stále enormný záujem!

Zámorské médiá totiž informovali, že Montreal Canadiens má pre Juraja Slafkovského pripravovať novú zmluvu. Kanadský novinár Tony Marinaro pre TVA Sports navyše prezradil, že Montreal má v dohľadnej dobe Jurajovi ponúknuť rozprávkový kontrakt.

Slafkovský by mal podľa neho ročne zarobiť osem miliónov dolárov, pričom kontrakt by mal byť na osem rokov. Znamená to, že Juraj Slafkovský by zarobil 64 miliónov dolárov, teda po prepočte takmer 59 miliónov eur.

Slovenský útočník by sa tak stal najlepšie zarábajúcim hráčom celého klubu Montreal Canadiens.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk