Maroš Kramár (65) všetkých PREKVAPIL: Prvé FOTO s dvojmesačnou dcérkou!

65-ročný herec Maroš Kramár v apríli všetkých poriadne prekvapil. Priznal, že sa stal otcom! Matkou je jeho o 27 rokov mladšia partnerka Ina Oravcová, s ktorou tvorí pár od roku 2019.

Štvornásobný tatko

Z herca sa štvornásobný otec stal vo štvrtok 11. apríla. "Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz. Je to krásna vec. Je to súkromná vec. Veľmi sa tešíme. Aj moje deti sa tešia. Moja dcéra dostala meno Rija. Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ povedal vtedy pre Čas.sk.

Dievčatko dostalo meno Rija.

Rozkošná fotka

Dcérka mala pred niekoľkými dňami dva mesiace. V nedeľu (16. júna) sme si pripomínali Deň otcov. A oslávil ho aj Maroš Kramár.

Na Instagrame zverejnil ich spoločnú fotku.

Na dupačkách a tričku má otec s dcérou nápis: „Náš prvý Deň otcov. Maroš a Rija.“

