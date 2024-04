13. apríl 2024 Rastislav Búgel Kultúra Maroš Kramár sa v 64 rokoch stal opäť OTCOM! Má dcérku s EXOTICKÝM menom Herec Maroš Kramár všetkých poriadne šokoval. Štyri roky po šesťdesiatke sa stal opäť octom.

Slovenský herec Maroš Kramár (64) sa postaral o poriadny šok. Ako informoval portál Čas.sk, jeho o 26 rokov mladšia polovička Ina Oravcová mu porodila dieťa!

K jeho dcére Tamare (24) a synom Timurovi (23) a Markovi (16) pribudla dcérka.

Zdá sa, že herec je poriadny tajnostkár. O tom, že jeho partnerka nosila pod srdcom nový život, nikto do poslednej chvíle ani len netušil.

Zázrak prírody

Z Kramára sa štvornásobný otec stal vo štvrtok 11. apríla.

"Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz. Je to krásna vec. Je to súkromná vec. Veľmi sa tešíme. Aj moje deti sa tešia. Moja dcéra dostala meno Rija. Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ povedal pre Čas.sk novopečený otecko.

Kramár tvorí s 38-ročnou Inou pár od roku 2019, teda od času, keď sa rozviedol s vtedajšou manželkou Natašou Nikitinovou.

