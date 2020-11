1. november 2020 ELA Zo Slovenska Máte negatívny test alebo ste na testovaní neboli? Pozrite sa, čo vás čaká od 2. novembra

Slovensko má za sebou prvé celoplošné testovanie obyvateľstva antigénovými testami na koronavírus. Čo všetko sa mení od 2. novembra?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na Slovensku otestovali v sobotu, v prvý deň celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, vyše 2,5 milióna ľudí. Ste medzi nimi? Ak áno, rozhodujúce je, aký bol výsledok testu.

Pozitívnych ľudí bolo za sobotu 25 850. Tí musia ostať v domácej 10-dňovej karanténe. V nej musia byť aj tí, ktorí na test nešli. Ak ste mali test negatívny, je to pre vás čiastočná priepustka na voľnejší pohyb.

Pozrite sa, čo vás čaká od 2. do 8. novembra.

Vláda predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Od pondelka preto počítajte s viacerými obmedzeniami.

Negatívny test

V prípade, že váš test je negatívny, od pondelka 2. novembra pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania, a teda sa môžete slobodne pohybovať.

Nezabúdajte, že naďalej platí zákaz zhromažďovania, takže ani s negatívnym testom sa nemôžete združovať v skupine viac ako šiestich ľudí.

Od pondelka sa môžete pohybovať aj mimo svojho okresu, ísť nakúpiť aj oblečenie alebo ísť do kníhkupectva, čiže nakupovať v ktoromkoľvek obchode. Môžete ísť aj na manikúru či ku kaderníčke.

Certifikát, ktorý ste dostali na odberovom mieste, je potrebné nosiť so sebou a v prípade kontroly sa ním preukázať. Odfotený certifikát pri kontrole nebudú akceptovať.

Na preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR testu bude stačiť SMS-ka s výsledkom testu v telefóne. Stále platí, že reštaurácie, puby či kaviarne môžu podávať jedlo a nápoje iba na terase alebo vám ich zabalia domov.

Pozitívny test

Hneď po prijatí pozitívneho výsledku idete do domácej karantény. Pokiaľ izoláciu strávite doma, musia ju absolvovať aj ľudia, ktorí s vami žijú. Čiže aj tí, ktorí mali test negatívny.

Ak ste v izolácii v rodinnom dome, môžete tráviť čas na dvore či vo svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.

O tom, že ste mali pozitívny výsledok, musíte informovať svojho lekára, a to buď telefonicky, cez mail, či SMS-kou. V prípade potreby vám vystaví PN-ku. Následne si pravidelne sledujte zdravotný stav.

Karanténu je možné ukončiť po druhom kole celoplošného testovania (predbežne má byť ďalší víkend, pozn. red.) v nadväznosti na zrušenie zákazu vychádzania, a to v prípade, ak ste za posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na Covid-19.

Na to, aby ste mohli ukončiť karanténu, už nepotrebujete negatívny test.

Ak si medzitým dáte urobiť PCR test a bude negatívny, môžete ukončiť karanténu tiež. Ak ste mali pozitívny výsledok v prvom kole, ostávate v karanténe a do druhého kola testovania nejdete.

Karanténa vám končí súbežne s ukončením zákazu vychádzania po druhom kole celoplošného testovania, a to v prípade, ak ste bezpríznakový. Zákaz vychádzania má byť ukončený 15. novembra.

Bez testovania

Nezúčastnili ste sa testovania? Do 8. novembra (nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa pre vás platí zákaz vychádzania.

Cesta do práce bez negatívneho testu nie je umožnená.

Môžete si ale so zamestnávateľom dohodnúť prácu z domu, ak vám to povaha vašej práce umožňuje. Bez negatívneho testu sa do prírody nedostanete.

Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá.

Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.

Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

V prípade, že by ste sa nezúčastnili aj druhého kola testovania do 8. novembra 22.00 hodiny, začne vám od pondelka 9. novembra platiť nový zákaz vychádzania, ktorý vláda SR avizuje prijať na na termín od 9. – 15. novembra 2020.

Zdroj: Dnes24.sk