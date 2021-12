Zdroj: Dnes24.sk Zavrieť obchody bola podľa Sulíka chyba! Profitujú z toho reťazce za hranicami Naše obchody sú zatvorené, ale nakupovať chodíme za hranice a robíme zisky susedom. 2. december 2021 Politika

Strana SaS bude trvať na uvoľnení opatrení pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zároveň považuje tieto dva týždne za chybu v zmysle zatvorených prevádzok naháňajúcich zisk obchodom za hranicami. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Otázkou podľa neho zostáva, čoho všetkého sa uvoľnenia po 8. decembri budú týkať.

„Tieto dva týždne považujeme za chybu, že sme zavreli (obchody a prevádzky, pozn. TASR). Bol to ústupok z našej strany a len sa ukazuje, že keď má jeden z koaličných partnerov príliš veľkú snahu robiť kompromisy, tak to nevedie k dobrým riešeniam,“ komentoval Sulík. To, že sú obchody teraz zatvorené pre všetkých považuje za ich likvidáciu a za naháňanie ziskov zahraničným reťazcom.

Povinné očkovanie a poukazy pre seniorov

Pokračoval, že pri dobre myslených plánoch by sa malo dbať na to, aby sa nerozvrátili verejné financie. Reagoval tak na 500-eurové poukazy pre seniorov pri očkovaní.

„Minulý pondelok na koaličnej rade došiel Igor Matovič (OĽANO) s návrhom 300 eur, tam sme sa dohodli na 150 eurách. Potom neplatilo ani 300, ani 150 eur, ale 500 eur. Neviem, kde došiel na tú sumu,“ povedal. SaS podľa jeho slov ponúkla 150 eur, aby došlo ku kompromisu a k „pokoju v rodine“, čiže v koalícií.

Zároveň dodal, že je proti povinnému očkovaniu. „Je to môj názor. Ako strana budeme na túto tému čoskoro diskutovať, potom sa vyjadríme a zaujmeme stanovisko,“ konštatoval Sulík.

