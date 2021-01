5. január 2021 MI Politika Matovič bude mať na krku trestné oznámenie! Vraj je "zalezený sabotér"

Peter Pellegrini v najbližších dňoch podá trestné oznámenie nielen na premiéra, ale aj na členov jeho vlády. Vyčíta im nečinnosť a zneužívanie funkcií. Hlas sa pokúsi vyvolať predčasné voľby cez parlament.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ťažká pandemická situácia a samovražda Milana Lučanského mobilizujú kritikov Matovičovej vlády. Opozícia sa snaží využiť negatívnu náladu časti spoločnosti a zvrhnúť súčasnú vládu. Peter Pellegrini oznámil konkrétne kroky.

Zalezený sabotér

Na Slovensku je najhoršia situácia v súvislosti s koronavírusom od začiatku pandémie. Denne pribúdajú tisícky nových prípadov, stovky mŕtvych a nemocnice bijú na poplach.

Premiér Igor Matovič sa naposledy verejne vyjadril 31. decembra, keď vláda schválila sprísnenie lockdownu. Odvtedy zhoršujúcu sa pandemickú situáciu nekomentoval ani na Facebooku, kde inak prekypuje aktivitou.

„Kde je predseda vlády? Kde je minister zdravotníctva a kompetentní ľudia, ktorí majú okamžite reagovať? Môžeme čakať iba nejaký trápny status premiéra, ale mal by byť na úrade vlády a denno-denne informovať, čo sa ešte dá zachrániť,“ uviedol na utorkovej tlačovke Peter Pellegrini.

Kritizoval Igora Matoviča, že „sabotuje všetko, čo sa dá, pričom je niekde zalezený a všetko zvaľuje na Sulíka.“

Premiér sa už v minulosti vyjadril, že nerozumie takýmto výčitkám, pretože keď je aktívny, kritizujú ho, že sa má venovať niečomu inému. A keď nie je aktívny, vyčítajú mu, že by mal niečo robiť.

Trestné oznámenie

Peter Pellegrini je presvedčený, že premiér Matovič svoju úlohu nezvláda a mal by niesť nielen politickú, ale aj trestno-právnu zodpovednosť.

„V priebehu nasledujúcich dní strana Hlas podá trestné oznámenie na premiéra Igora Matoviča a členov jeho vlády,“ uviedol predseda strany Hlas-SD.

Konkrétne poukazujú na možné porušenie niekoľkých zákonov. „Napríklad ide o marenie úlohy verejného činiteľa a zneužívanie právomocí, lebo účelovo upravovali niektoré opatrenia v prospech vybraných ľudí, u ktorých zostali otvorené prevádzky – napr. lyžiarske strediská, kde má záujmy Boris Kollár.“

Ďalej je to možný trestný čin šírenia nákazlivej choroby, ktorého sa mohol dopustiť vicepremiér Štefan Holý. „Veď on nakazil polovicu vlády, keď sa vrátil z Veľkej Británie! Som si istý, že žiadny negatívny výsledok testu nemal, pretože inak by ho už dávno ukázal,“ uviedol P. Pellegrini.

Okrem toho sa poslanci okolo Petra Pellegriniho pokúsia zvrhnúť vládu aj priamo v parlamente.

„Do piatku tohto týždňa predložíme návrh zákona na skrátenie volebného obdobia tejto vlády. Poslanci môžu v mieri a pokoji ukončiť toto trápenie a nemuseli by sme zbytočne organizovať referendum,“ uviedol P. Pellegrini.

Koaliční predstavitelia sa zatiaľ k tejto opozičnej iniciatíve nevyjadrili. Pri podobných pokusoch už v minulosti však uvádzali, že ide len o snahu zvrhnúť vládu, pri ktorej má NAKA rozviazané ruky a môže kedykoľvek zaklopať na dvere bývalých predstaviteľov Smeru a Hlasu-SD.

„Zahanbujúca až šokujúca je bohužiaľ aktuálna snaha oboch strán SMER-u dostať sa opäť k moci doslova cez mŕtvoly,“ uviedlo hnutie OĽaNO v pondelok na Facebooku pri príležitosti rokovania komisie na vyšetrenie samovraždy Milana Lučanského.

Zdroj: Dnes24.sk