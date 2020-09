28. september 2020 Milan Hanzel Správy Matovič chce núdzový stav: A to nie je všetko! Rúška aj v exteriéri, žiadne oslavy, ani OMŠE

Premiér Slovenska Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas po prerokovaní opatrení Ústredného krízového štábu vyhlásili nové skutočnosti. O čo ide?

Na Slovensku by sa mal vyhlásiť núdzový stav. Počas rokovania Ústredného krízového štábu to avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Schváliť to však musí v stredu (30. 9.) vláda.

Slová premiéra

„Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav,“ vysvetlil Matovič. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej. „Pokazili to oslavy, hlavne rodinné,“ pokračoval premiér.

„Situácia je mimoriadne vážna. Prvú vlnu sme vyhrali ako najlepšia krajina v Európe. Uvedomovali sme si, že len spoločne to môžeme zvládnuť. Verím, že na to znovu máme. Nerobme zbytočné hlúposti. Odložme všetko, čo odložiť môžeme. Dnes je pravdepodobnosť nakazenia o dvadsaťkrát vyššia ako v prvej vlne. Doprajme si dávku zodpovednosti,“ povedal Matovič.

Znovu s rúškami

V obchodoch a obchodných domoch budú od 1. októbra povinné rúška, dvojmetrové odstupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Bude obmedzený aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri vstupe.

Nové opatrenia

Hromadné podujatia budú na Slovensku od októbra zakázané. Výnimkou budú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní. Zakázať by sa tak mali športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.

„Či budú športoviská bez divákov? Športové podujatie je hromadné podujatie, a tie budú s vysokou pravdepodobnosťou zrušené. Nie je to ešte úplne uzatvorené, ale smeruje to k tomu,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

Bez zmeny v školách

Študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané, informoval premiér Matovič.

„Nevieme, ako sa situácia vyvŕbi. Takú vešteckú guľu nemám. Moja obava je, ako sa bude situácia vyvíjať v nemocniciach a v domovoch pre seniorov,“ uzavrel Igor Matovič.

