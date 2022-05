Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Matovič: Mať 100 eur v rodinnom rozpočte je lepšie ako 100 eur v kasičke primátora Samosprávy budú musieť podľa Matoviča alebo krátiť a obmedzovať služby pre svojich obyvateľov, alebo výrazne zvýšiť poplatky a miestne dane. 4. máj 2022 Politika

4. máj 2022 Politika Matovič: Mať 100 eur v rodinnom rozpočte je lepšie ako 100 eur v kasičke primátora Samosprávy budú musieť podľa Matoviča alebo krátiť a obmedzovať služby pre svojich obyvateľov, alebo výrazne zvýšiť poplatky a miestne dane.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Samosprávy budú mať aj budúci rok k dispozícii rovnaké príjmy ako v tomto roku. Na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s výzvou Únie miest Slovenska (ÚMS), týkajúcej sa zdrojov na financovanie prorodinnej politiky, uviedol podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Garancia rovnakého príjmu

Kroky vlády podľa neho však smerujú k tomu, že „mať 100 eur v rodinnom rozpočte je lepšie a bezpečnejšie ako 100 eur v kasičke primátora“.

„Samosprávam garantujeme rovnaký príjem ako tento rok,“ zdôraznil v súvislosti s ponosami ÚMS, že mestá zo svojich zdrojov budú musieť výrazne prispieť na opatrenia zmierňujúce dosah zdražovania. Z tohto dôvodu budú musieť alebo krátiť a obmedzovať služby pre svojich obyvateľov, alebo výrazne zvýšiť poplatky a miestne dane.

Matovič však tvrdí, že rozpočty samospráv nebudú môcť rátať len s nárastom podielových daní, a to v nasledujúcich dvoch rokoch. Dôvodí, že v predchádzajúcom období príjmy samospráv zo zvýšených výnosov z daní fyzických osôb narástli oveľa výraznejšie ako príjmy ľudí. „Chceme zastaviť to, že peniaze, ktoré mali skončiť v rodinách, skončili v rozpočtoch miest a obcí,“ povedal Matovič. K tejto téme avizuje samostatnú tlačovú konferenciu.

Sťažnosti samospráv

Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) upozornil, že ešte nie je jasná a známa finálna verzia návrhu a financovania opatrení. „V tejto súčasnej forme sú sťažnosti samospráv opodstatnené,“ mi­eni.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) mieni, že náklady na zmiernenie zvýšených nákladov spôsobených zdražovaním, by mali znášať svojím dielom štát i samosprávy.

Argument neobstojí

ÚMS na stredajšej tlačovej konferencii upozornila, že opatrenia na zmiernenie dosahu zdražovania bude financované z veľkej časti aj z rozpočtov miest a obcí. Samosprávy to prinúti krátiť služby a zvyšovať dane, čo bude znamenať, že v konečnom dôsledku k pomoci občanom nepríde.

Únia tiež upozorňuje, že argument zvýšených podielových daní neobstojí, pretože zvýšený výnos nepokrýva vyššie náklady pri rozšírení povinností samospráv. ÚMS preto vyzýva, aby vláda a rezorty našli potrebné prostriedky na prorodinnú politiku vo svojich rezervách.

Zároveň požiadali, aby sa centrálna moc správala k samosprávam ako k partnerom, nie ako k podriadenému subjektu, ktorý má len vykonávať príkazy.

Pomoc so zdražovaním

Vláda chce na pomoc ľuďom v súvislosti so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Na konkrétne opatrenia premietnuté do nariadení vlády a zákonov sa ešte čaká. Vláda avizovala, že zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem.

Zdroj: TASR