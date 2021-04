Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 Matovič nechal Hegerovi ODKAZ: Drž sa týchto troch slov a budeš VÝBORNÝ premiér! Odovzdal mu pracovňu a prázdny stôl, na ktorom zanechal tri papieriky. Igor Matovič na nich odkázal novému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ako "má vládnuť". 2. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

2. apríl 2021 Milan Hanzel Politika Matovič nechal Hegerovi ODKAZ: Drž sa týchto troch slov a budeš VÝBORNÝ premiér! Odovzdal mu pracovňu a prázdny stôl, na ktorom zanechal tri papieriky. Igor Matovič na nich odkázal novému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ako "má vládnuť".

Tri slová, obyčajné slová: Nie si sám. Tri slová, jednoduché slová nesieme k vám… Tak spieva v známej pesničke Marika Gombitová, čo sa teraz celkom hodí k Igorovi Matovičovi. Ten totiž prenechal premiérske kreslo svojmu straníckemu kolegovi Eduardovi Hegerovi.

Pokyn či odkaz?

Po koaličnej kríze sa k slovu dostáva nová vláda, ktorá je však takmer identická ako tá predchádzajúca. Práve to je tŕňom v oku mnohých, rovnako ako aj výmena Matoviča s Hegerom. „Po mesiaci vzájomných hádok a urážok prišli koaličné strany so smiešnou rošádou, pri ktorej si len vymenia miesta vo vláde Igor Matovič a Eduard Heger,“ uviedla napríklad strana Hlas-SD.

Dokonca tvrdia, že Heger bude konať tak ako mu to jeho šéf z OĽANO bude kázať. Bude sa teda riadiť pokynmi Igora Matoviča? To sa možno dozvieme neskôr, ale teraz je isté to, že mu venoval status na Facebooku.

„Dnes som Edovi odovzdal prázdny stôl… S tromi slovami na ňom. Keď sa ich bude držať, bude výborný premiér a Slovensko rado bude. Držím palce,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Dnes som Edovi odovzdal prázdny stôl ... s tromi slovami na ňom. Keď sa ich bude držať, bude výborný premiér a Slovensko rado bude. Držím palce 🇸🇰 #POKORA #ODVAHA #SVEDOMIE Posted by Igor Matovic on Thursday, April 1, 2021

