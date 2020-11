2. november 2020 ELA Zo Slovenska Matovič: Nenechajme sa učičíkať jedným percentom, že všetko je v poriadku

Počas víkendu sa však podľa jeho slov podarilo výrazne rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s najväčšou vírusovou náložou.

Počas víkendového (31. 10. – 1. 11.) plošného testovania odhalili 38 359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3 625 332 ľudí. To je 1,06 percenta. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády.

Podľa premiéra sa ukázalo, že plošné testovanie by mohlo byť aj alternatívou tvrdého lockdownu. „Verme, že toto riešenie na Slovensku zaberie, samozrejme, za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú negatívni, sa budú ďalej správať zodpovedne, a tí, ktorí dostali papier, že sú pozitívni, zostanú v domácej karanténe aj s celou rodinou.“

Podľa premiéra sa víkendovým masovým testovaním podarilo ochrániť tisíce ľudí, ktorí by inak mohli byť nakazení. „Prvýkrát počas tohto zápasu s COVID-19 sme sa mohli zomknúť a každý mohol pridať ruku k dielu," skonštatoval.

Nedajme sa učičíkať

Ako dodal, ľudia z protiepidemi­ologických opatrení nemajú poľaviť i keď držia v ruke negatívny výsledok testu. „Nenechajme sa učičíkať jedným percentom, že všetko je v poriadku. Nie je,“ varoval premiér Matovič.

Ak antigénové testy odhalili jedno percento infikovaných, v skutočnosti to môže naznačovať, že sa v celej krajine infikovali až dve percentá ľudí.

„Každý štyridsiaty či päťdesiaty z nás môže byť nakazený. To vôbec nie je dobrá situácia.“

Premiér skonštatoval, že bežne sme schopní identifikovať 2500 ľudí denne. Počas víkendu sa však podľa jeho slov podarilo výrazne rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s najväčšou vírusovou náložou.

Ak by neboli v karanténe, nakaziť by mohli ďalších zhruba 50-tisíc ľudí. „Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých karantenizovať a ochrániť takýmto spôsobom desiatky, až možno stovky tisíc ľudí,“ povedal.

Bude 2. kolo?

Konzílium odborníkov neodporúča druhé kolo celoplošného testovania na Slovensku. Testovanie antigénovými testami odporúčajú v okresoch, kde sa pri prvom kole celoplošného testovania potvrdila najvyššia pozitivita, teda 1,5 percenta a vyššie. Vyplýva to zo stanoviska konzília, ktoré má TASR k dispozícii.

Ako alternatívu odporúča spomínané cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva v zmysle možného šírenia nákazy. Ide najmä o pacientov pri prijímaní do nemocníc, zdravotníckych pracovníkov, zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodinu.

Tiež ľudí bez domova, ozbrojené sily a ozbrojené zbory, osoby vo výkone trestu a odňatia slobody, osoby v resocializačných zariadeniach a členov policajného zboru, zamestnancov inštitúcií ministerstva vnútra a žiadateľov o azyl. Ďalej osoby s medzinárodnou ochranou a iné skupiny migrujúcich osôb.

Odporúčajú aj testovanie úzkych kontaktov pozitívnych z prvého kola testovania. Navrhujú testovať i ľudí prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, pričom odporúčajú znížiť počet hraničných priechodov.

Iné možnosti

Rovnako odporúčajú testovať zamestnancov strategických podnikov, kľúčových pre chod hospodárstva, akými sú energetika, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, štátna a verejná správa. Ďalej učiteľov a žiakov škôl v najviac postihnutých okresoch, ako aj zamestnancov veľkých firiem.

„Na zabezpečenie nami navrhovaných opatrení odporúčame vytvoriť mobilné odberové tímy pre potrebu testovania v objektoch/pre­vádzkach, ak povaha prevádzky nedovoľuje testovať v stabilných MoM,“ píše sa v stanovisku konzília.

Odborníci tiež okrem iného odporúčajú posilniť RÚVZ a tým vyhľadávanie kontaktov pozitívnych osôb. Za účinný prostriedok zachytenia rizikových osôb považujú samodohľadávanie kontaktov.

Odporúčajú tiež vyzývať pozitívne osoby, aby samy informovali svoje úzke kontakty, že majú zostať 10 dní v karanténe, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov kontaktovať svojho praktického lekára.

