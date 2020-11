12. november 2020 MI Politika Matovič nie je SULTÁN! Pellegrini štartuje anketu o predčasných voľbách

Predseda Hlasu-SD tvrdí, že nemôže s čistým svedomím vyzývať ľudí, aby porušili zákon a prišli 17. novembra demonštrovať. Ponúka im iný spôsob, ako vyjadriť nesúhlas s vládou.

Peter Pellegrini sa poriadne obul do Igora Matoviča. Vyčíta mu chaos, zmätky a najmä fakt, že podľa neho oklamal milióny ľudí. Chce proti nemu bojovať jeho vlastnými zbraňami – internetovou anketou. Podľa premiéra chcú vládu povaliť ľudia, ktorí sa boja, že aj ich spláchne aktuálna vlna policajného zatýkania.

Matovič nie je sultán!

Strana Hlas-SD na tlačovej konferencii vyčítala premiérovi Matovičovi, že oklamal 3,6 milióna ľudí. Namiesto sľúbenej slobody po plošnom testovaní im predĺžil núdzový stav a naďalej sa nesmú stretávať.

“Igor Matovič dennodenne vytvára chaos, zmätok a politicky vydiera občanov, pričom im neumožňuje ani základnú orientáciu v tom, čo je a čo nie je dovolené,” uviedol P. Pellegrini.

V ostrej kritike premiérovi vytkol, že podľa neho “zabudol, že Slovensko je právny štát a myslí si, že je sultán, ktorý môže robiť, čo si zmyslí.”

Chce sa však správať zodpovedne a preto na rozdiel od Smeru a SNS nechce vyzývať ľudí, aby išli vyjadriť svoju nevôľu na niektorú z ohlásených demonštrácií 17. novembra. V čase núdzového stavu je to nelegálne. Navrhuje však iné riešenie.

Predčasné voľby

Predseda Hlasu vyzval ľudí, aby radšej 17. novembra zostali doma a zapálili v oknách sviečku, čo bude zároveň symbolika s Nežnou revolúciou. “Nech je táto sviečka plamienkom našej slobody, o ktorú nechceme prísť.”

V ten istý deň Hlas-SD spustí internetovú anketu, v ktorej sa občania majú vyjadriť, či súhlasia so skrátením volebného obdobia súčasnej vlády.

Pellegrini zároveň Matovičovi odkázal, že to bol on sám, kto pred voľbami označoval internetové ankety za záväzný hlas ľudu a tak by mal akceptovať aj výsledok tejto opozičnej akcie.

Ak sa väčšina ľudí v ankete vysloví za predčasné voľby, Hlas-SD predloží návrh takéhoto ústavného zákona do parlamentu. Je však len malá šanca, že by koalícia hlasovala za vlastný koniec. Preto P. Pellegrini ohlasuje už aj plán B.

“Hlas-SD sa potom aktívne zapojí do zbierania hlasov v uliciach na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách,” uviedol P. Pellegrini. Dodal, že s touto aktivitou už začala SNS a pridať sa chce aj Smer. Preto by sa podľa neho mali všetky tieto strany spojiť, aby sa netrieštili sily.

Vládna koalícia si však verí. Igor Matovič aktuálne prebral status ministra obrany Jaroslava Naďa. Píše o tom, že predstavitelia bývalej vládnej garnitúry dostali strach, pretože im ide o krk.

“Faktom je, že vládu nepovalíte. Toto jediné by vás zachránilo pred spravodlivosťou. Udržať si tam svoju mafiánsku ochranu. Ale nepodarí sa Vám to. Polícia má konečne voľné ruky,” uviedol J. Naď.

BOJÍ SA, VEĽMI SA BOJÍ... ... a veru aj má prečo. Veru áno don Roberto, ide Vám a Vašim kumpánom o krk a vy to viete.... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Wednesday, November 11, 2020

