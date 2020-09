21. september 2020 ELA Politika Matovič o svojej vláde: Mám najšikovnejších ministrov! Pellegrini a Fico si neodpustili uštipačný komentár

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) hovorí, že ešte nevidel snaživejších ministrov, ako sú tí v jeho kabinete.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) začal nový pracovný týždeň vystavením vlastného vysvedčenia o svojom polročnom vládnutí. Na sociálnej sieti zhodnotil doterajšie pôsobenie vlády.

„Rozsah zločinov, ktoré spáchali Fico s Pellegrinim a ich mafiou, je obludný. Odhady hovoria o rozkradnutých 30 miliardách EUR za 12 rokov ich vlád. Suma, ktorú, ak by sme rozdelili medzi deti, ktoré sa počas ich vlád narodili, mohlo mať každé zo 600-tisíc detí do vienka 50-tisíc. Alebo každý dôchodca na rok o 200 eur mesačne celých 12 rokov vyšší dôchodok,“ neodpustil si kritiku na predchádzajúce vlády pod vedením Petra Pellegriniho (nezaradený) a Roberta Fica (Smer-SD).

Najsnaživejší ministri

Matovič hovorí, že ešte nevidel snaživejších ministrov, ako sú tí v jeho kabinete. Hovorí tiež o zdedených problémoch, rozkradnutých peniazoch a boji s mafiou.

„Idú naplno napriek korone, napriek všetkým prekážkam zvnútra ‚systému‘, keď im pohrobkovia mafie na ministerstvách hádžu polená pod nohy, kde a kedy môžu,“ napísal o ministroch na sociálnej sieti.

Dodal, že je na svoj tím hrdý, hoci uznáva, že „to jednému ide lepšie a druhému až tak nie“.

„Sme odhodlaní, rovnako ako na začiatku, splniť naše sľuby a urobiť to, čo sme sľúbili – urobiť zo Slovenska krajinu, kde budú poctiví ľudia radi žiť. A viem, že to nebude ani náznakom ľahké a mafia bude ešte veľmi hrýzť,“ skonštatoval.

Banda amatérov

Samochvála a kritika nenechala chladným ani Matovičovho predchodcu Petra Pellegriniho (Hlas). Slovensko má vládu amatérov a nesplnených očakávaní. Vyhlásil to expremiér Pellegrini v súvislosti s uplynutím pol roka od nástupu vlády Igora Matoviča do funkcie.

„Pol roka má Slovensko vládu amatérov a nesplnených očakávaní. Táto vláda nemá plán na kľúčové problémy Slovenska, ktorými sú koronakríza a súčasná hospodárska kríza. Igor Matovič ako premiér robí hanbu Slovensku vo svete, na funkciu premiéra nemá osobnostné predpoklady, používa klamstvo ako pracovnú metódu, vnáša do spoločnosti zmätok a výrazne ju rozdeľuje,“ napísal Peter Pellegrini na svojom profile.

Premiér podľa neho robí hanbu Slovensku. Dodal, že vláda zo svojich predvolebných sľubov urobila trhací kalendár. Pellegrini sa ohradil aj voči vyjadreniam Matoviča, že jeho vláda rozkradla štát. Dodal, že ľudia už po polroku oprávnene čakajú konkrétne pozitívne výsledky, no zatiaľ sa ich nedočkali.

Kritizuje niektoré kroky viacerých ministrov. Napríklad minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa neho ide tvrdo po najslabších skupinách obyvateľstva a že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) nezvláda boj s novým koronavírusom.

Krajniak leží v žalúdku aj šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Ten ho kvôli 13. dôchodkom a minimálnej mzde už dlhší čas nazýva „politickým podvodníkom“. Krajniak a Fico sedeli spolu v televíznom štúdiu v nedeľu 20. septembra v politickej diskusii RTVS O 5 minút 12.

Smeráci iniciujú aj odvolanie Krajniaka z postu ministra. „Z politického hľadiska je správanie sa ministra M. Krajniaka, keď najprv pred voľbami hlasoval za zákon o minimálnej mzde na úrovni 60% priemernej mzdy, ako aj za 13.dôchodok a teraz ich ruší, jedným z hlavných dôvodov, prečo by mal odstúpiť z funkcie ministra práce,“ uviedol Robert Fico.

Klamár Matovič

Obsadzovanie riadiacich funkcií v jeho rezorte označil za ukážku netransparentnosti a neschopnosti. „Vrcholom ľadovca je premiér Igor Matovič, ktorý na funkciu premiéra nemá osobnostné predpoklady, používa klamstvo ako pracovnú metódu, vnáša do spoločnosti zmätok a výrazne ju rozdeľuje,“ tvrdí ďalej Pellegrini.

Vládu nehodnotí pozitívne ani v oblasti plnenia jej sľubov. Namiesto transparentnosti a otvorených výberových konaní podľa neho vidieť politické čistky a obsadzovanie štátnych pozícií svojimi prívržencami.

Poukázal na výsledky prieskumu, podľa ktorého je s činnosťou vlády nespokojných 54 percent ľudí a že vláda nesplnila očakávania 68 percent ľudí.

V súvislosti s Matovičovou kritikou na adresu bývalých vlád reagoval tým, že Matovič používa klamstvo ako pracovnú metódu. „Už mnohokrát pred kamerami zopakoval čistú lož, že pán Kičura je môj osobný priateľ. Takisto si jednoducho vymyslel číslo 30 miliárd eur a teraz tento hoax usilovne šíri a rozmieňa na drobné. Na zakrytie amatérstva svojej vlády nevie spraviť nič iné, ako neustále obviňovať opozíciu a vyhovárať sa na niekoho iného,“ reagoval Pellegrini.

Pellegriniho Hlas rastie

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v týchto dňoch, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 17 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov.

Treťou by bola SaS so ziskom 11,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo spolu sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 14. do 18. septembra na vzorke 1007 respondentov realizovala agentúra Median SK pre RTVS.

Štvrtou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Smer-SD, ktorému by dalo hlas 9,1 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala ešte ĽSNS s 8,8 percenta, strana Sme rodina so ziskom 8,7 percenta a Progresívne Slovensko s výsledkom 6,6 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostalo KDH s výsledkom 4,2 percenta a strana Za ľudí s 3,4 percenta hlasov. SNS a Vlasť by volilo zhodne 2,5 percenta respondentov. SMK by podľa prieskumu získala 2,3 percenta hlasov, Dobrá voľba 1,8 percenta, Spolu-OD 1,3 percenta a Socialisti.sk 1,2 percenta.

