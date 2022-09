Zdroj: Instagram.com/igor_matovic_olano , TASR/Jaroslav Novák Matovič: Rišo pre POMSTU urobí aj nemožné! Keď ma ODVOLAJÚ, SaS sa vráti... BODKA! Igor Matovič, na odvolenie ktorého si brúsi zuby dnes už opozičná SaS, tvrdí, až ak by sa im to podarilo, aj tak dostane Sulíkova strana ponuku na návrat do vlády. 16. september 2022 ELA Politika

16. september 2022 ELA Politika Matovič: Rišo pre POMSTU urobí aj nemožné! Keď ma ODVOLAJÚ, SaS sa vráti... BODKA! Igor Matovič, na odvolenie ktorého si brúsi zuby dnes už opozičná SaS, tvrdí, až ak by sa im to podarilo, aj tak dostane Sulíkova strana ponuku na návrat do vlády.

SaS, ktorá je v opozícii iba niekoľko dní, potvrdila, že pracuje na návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie ministra. Je to podľa Sulíka otázka niekoľkých dní. Na iniciovanie odvolávania potrebujú 30 podpisov od poslancov. Na podporu chcú osloviť koaličných poslancov a dať možnosť aj poslancom OĽANO podpísať sa pod návrh na odvolanie.

Vyšachujú Matoviča?

„Nás je 21, oslovíme najprv členov bývalej koalície a možno sa to takto podarí, keď nie, budeme rokovať s Hlasom,“ uviedol v stredu Richard Sulík. Pellegrini je ochotný hlasovať za odvolanie Matoviča, má však podmienku. Tou je, že následne SaS podporí zmenu Ústavy tak, aby to viedlo k predčasným voľbám.

Poslancov, ktorí sú v ĽSNS a mimoparlamentnej Republike, proaktívne oslovovať sulíkovci nebudú. „Necháme to otvorené, keď podporia, bude podporené, keď nie, nebude,“ dodal Sulík.

Liberáli svoje úmysly netaja. Ak odvolajú Matoviča, chcú dať ponuku koalícii a premiérovi Hegerovi vrátiť sa do vlády.

Podľa Sulíka dá strana priestor aj poslancom od Obyčajných ľudí. Premiér Eduard Heger si však myslí, že s takýmto návrhom neuspejú. „Neviem, či to bude vôbec na zvolanie schôdze a ak, tak nebude na odvolanie,“ uviedol predseda vlády.

Závisť. Nenávisť. Pomsta.

„Jeden skorumpovaný politik, ktorý 19 rokov verne kryl všetky Ficove podvody, menom Peter P. sa verejne opýtal, ako OĽANO zareaguje, ak SaS spoločne so Smerom, Hlasom, ĽSNS a Republikou odvolajú Matoviča. Nuž. Zoberieme to ako dokonanie Pomsty zo strany Richarda Sulíka. Najprv ním po voľbách metala Závisť. Až natoľko, že odmietol vstúpiť do vlády, ak mu nedarujeme jedno ministerstvo navyše na úkor OĽANO, hoci mal nárok len na dve,“ rozpísal sa dnes Igor Matovič.

Tvrdí, že ak by ho v parlamente odvolali aj hlasmi SaS, aj tak dostane Sulíkova strana ponuku na návrat do vlády.

„Po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť. Bodka,“ napísal v najnovšom statuse na Facebooku. Smer a Hlas však majú svoje podmienky, aby hlasovali za koniec ministra financií.

„Tak čo sa teda stane, ak ma s novými partnermi v opozícii SaS odvolá? Zoberieme to chladnokrvne, ako fakt. Osobne budem rád, že celé Slovensko bude tou chvíľou nielen tušiť, ale aj na vlastné oči vidieť, že SaS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty,“ píše Matovič.

Závisť. Nenávisť. Pomsta Jeden skorumpovaný politik, ktorý 19 rokov verne kryl všetky Ficove podvody, menom Peter P. sa... Posted by Igor Matovic on Friday, September 16, 2022

Zdroj: Dnes24.sk