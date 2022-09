Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jaroslav Novák Po obštrukciách VEGET! Naď ZÚRI, ostatní sa obviňujú, prečo majú poslanci predĺžený víkend Tak ako pracovný týždeň turbulentne začal, tak aj skončil. A to uprostred týždňa. Kým viacerí občania a aj študenti ešte aj dnes (v piatok!) zarezávajú, poslanci si urobili predĺžené voľno. Koho vinou? 16. september 2022 ELA Politika

16. september 2022 ELA Politika Po obštrukciách VEGET! Naď ZÚRI, ostatní sa obviňujú, prečo majú poslanci predĺžený víkend Tak ako pracovný týždeň turbulentne začal, tak aj skončil. A to uprostred týždňa. Kým viacerí občania a aj študenti ešte aj dnes (v piatok!) zarezávajú, poslanci si urobili predĺžené voľno. Koho vinou?

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jaroslav Novák

Prvý parlamentný deň sa v stredu skončil fiaskom. Poslanci do parlamentu síce prišli, ale schôdzu neotvorili. Strana Richarda Sulíka, ktorá sa presunula do opozičných lavíc, si chcela otestovať (ne)schopnosť novej menšinovej vlády bez SaS. Keď malo dôjsť k otvoreniu schôdze, SaS sa len prizerala, ako koalícii chýbajú hlasy.

Obštrukcie a prekáračky

Neotvorenie schôdze je „neskutočnou trápnosťou a drzosťou“ povedal viditeľne rozhorčený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). „Ako keby moji zamestnanci dnes prišli do práce, ale odmietli čokoľvek robiť. Tak ich neplaťme! Na čo potrebujeme takých?!,“ povedal nahnevaný minister.

Dodal, že miestnosť Národnej rady bola plná poslancov, no aj napriek tomu sa im nepodarilo otvoriť schôdzu. Naďov rezort pritom čaká na dva dôležité body, o ktorých sa malo v úvode rokovať.

„Prvý bod je novelizácia zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov," tvrdí minister. Druhý bod sa týkal mandátu pre slovenských vojakov, aby mohli pôsobiť v jednotke NATO na Slovensku.

Poslanci mali rokovať aj o ratifikácii pristúpenia Švédska a Fínska do NATO. „Mimochodom, patríme už len medzi posledných asi päť krajín, ktoré to neratifikovali. Už sa nás diplomati a mňa už aj ministri obrany Švédska a Fínska pýtajú, prečo je to tak,“ dodal minister a zároveň sa pýta, prečo „nám SaS, mafia a fašisti spôsobujú medzinárodnú hanbu."

Nepracovali…

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš kritizuje obštrukciu opozície „v čase energetickej krízy a ťažkých časoch“. Tvrdí, že politikov SaS opakovane požiadal o rokovania, Richard Sulík predtým hovoril, že s nimi koalícia nerokovala.

„Dnes sa naši opoziční kolegovia zo Smeru, Hlasu, extrémistov a, bohužiaľ, SaS rozhodli nepracovať a obštrukciou paralyzovať parlament, a to napriek tomu, že sedeli v sále,“ povedal Šipoš. „Napriek tomu ešte raz pozývame kolegov SaS do práce a takto verejne aj za rokovací stôl,“ posielal odkazy liberálom Šipoš.

Predĺžený víkend

Poslanci OĽaNo podľa neho boli ochotní rokovať aj v piatok, keď je bežný rokovací deň. Podľa neho je dôvodom, prečo parlament v piatok nerokuje, rozhodnutie predsedu Národnej rady Borisa Kollára. No a toto vyvolalo ďalšiu hádku a vzájomné obviňovanie sa.

„Ja sa pýtam, že prečo dnes (v stredu, pozn. red) sa nemohlo rokovať? Prečo sa im dnes nechcelo robiť?,“ argumentoval Peter Pčolinský z Kollárovej Sme rodina.

„To, že v piatok nebude rokovanie, je rozhodnutie predsedu parlamentu,“ uviedol Šipoš.

„Ja som na grémiu s týmto návrhom nesúhlasila,“ uviedla poslankyňa Anna Zemanová z SaS. „Nikto nenamietal, ani teda pani Zemanová,“ povedal poslanec za OĽANO Gábor Grendel.

„Dneska sa to neotvorilo, potom tam je predĺžený víkendík pre poslancov, hej? Štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok…A v utorok sa má o tom hlasovať? Ale ja som celý týždeň preč! Jak ja mám teraz, mám zrušiť cestu? Kde ma čakajú niekoľko mesiacov? Rok sa to dohodlo dopredu, že idem podpisovať dôležité memorandum do zahraničia. A teraz čo mám spraviť? Viete, to sú tak nezodpovedné veci! To je také politikárčenie, ja to nepochopím!,“ posťažoval sa rozrušený Naď.

Hádky pokračujú

Na schôdzi je pritom rekordných 140 návrhov. Deň pokračoval vo vzájomnom obviňovaní sa, či a vôbec niekto rokuje s SaS a či je o čom rokovať. Tlačovku liberálov „okorenila“ Kollárova poslankyňa Romana Tabák, ktorá sa posadila medzi novinárov, no po chvíli namosúrene vykričala Sulíkovi: „Pán Sulík, vy ste najväčšia brzda v tejto krajine!,“ vyhŕkla Tabák a z miestnosti odišla.

Po nečakanej reakcii sa prítomní poslanci Sas nezdržali smiechu, akurát Jana Bittó Cigániková mala prosbu, aby mohla Tabák dohovoriť. To už ale nestihla, pretože niekdajšia tenistka z tlačovky odišla. „Ty buď ticho, ty debča,“ dodala Tabák.

Čo bude v utorok?

Pokiaľ sa nepodarí otvoriť schôdzu ani v utorok (20. 9.), SaS chce iniciovať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa rokovalo o pristúpení Švédska a Fínska do NATO a o ďalších dôležitých návrhoch, napríklad o zvládaní energetickej krízy.

Smer-SD navrhne, aby sa ako prvý bod na riadnej schôdzi v utorok 20. septembra prerokovala zmena Ústavy SR týkajúca sa predčasných volieb. Uviedol to predseda strany Robert Fico. Ak sa program schôdze takto neupraví, nevylúčil prípadnú obštrukciu spolu so zvyškom opozície. Smer-SD trvá na potrebe predčasných volieb, naďalej to považuje za jediné demokratické riešenie situácie.

Zdroj: Dnes24.sk