17. júl 2020 MI Zo Slovenska Matovič sa BIČUJE a pokorne prosí… Nie však o milosť!

Kauza odpísaných diplomoviek naberá na obrátkach. Koaliční predstavitelia hovoria o veľkej hanbe a premiér sa rovno označil za zlodeja. Teraz v prekvapivých komentároch pokračuje.

Zdroj: TASR

Zoznam politikov, ktorí odpisovali cudzie texty do svojej diplomovky, sa stále predlžuje. Keď sa k nim priradil aj premiér Igor Matovič, v radách koalície nastalo naozaj zdesenie. Šéf OĽaNO zvolil na svoju obhajobu zaujímavú taktiku – sám sa verejne bičuje, aby vyrazil zbrane z rúk svojim kritikom.

Nezastávajte sa ma

Premiér Matovič prekvapil už v prvom statuse na Facebooku, kde sa priznal, že pokiaľ ide o jeho diplomovku, tak je vlastne zlodej.

Verejnosť sa okamžite rozdelila na dva tábory – tých, ktorí ho zaznávajú a tých, ktorí ho obhajujú. Líder OĽaNO sa snaží vystupovať ako kajúcnik.

“Chcem poprosiť každú a každého z vás, ktorí cítite potrebu sa ma zastávať, aby ste to nerobili … nezaslúžim si to. Odpisovať sa v škole nemá, citovať sa musí,” uviedol sebakriticky I. Matovič.

Dodal, že naozaj netušil, že pred rokmi niečo v diplomovke zanedbal. “Je tomu 22 rokov a žil som v presvedčení, že ju mám určite ok … a nemal som. Respektíve – ak by som tušil, že v nej je nejaký problém, tak by som nikdy nekritizoval Danka a spol. za plagiátorstvo, až taký samovrah teda nie som.”

Nič nepochopil

Premiér sa síce snaží vystupovať ako kajúcnik, ktorý si zaslúži odpustenie, ale v zápätí si neodpustil útok na novinárov, ktorí o jeho dipolomovke informovali.

“Denník N si urobil svoju robotu, fajn … len ma mrzí, že článok o mojej diplomovke zverejnili práve v čase, keď veľmi dobre vedeli, že letím v lietadle a následne mám tri dni od rána do večera nadupaný program v Bruseli. Chcem veriť, že to nebolo vopred takto vykalkulované,” uviedol premiér.

Jeho úvahu o zlomyseľných novinároch ťažko pochopiť, pretože premiér bežne reaguje na tie najdôležitejšie udalosti statusmi na Facebooku, ktoré píše aj z Bruselu. Je teda úplne jedno, kde sa práve nachádza.

Na záver svojho statusu ešte dodal jedno zamyslenie. Pripomenul, že študoval finančný manažment a následne vybudoval úspešnú firmu, ktorá platila vysoké dane. “Sú ľudia, pre ktorých je to jasný dôkaz, že som svoje štúdium zvládol na jedničku. Iní k tomu potrebujú dôkazy iné – napríklad aj diplomovky, za napísanie ktorých niekomu zaplatíte – hlavne, aby v nich bolo všetko správne citované. Potemkin.”

Igor Matovič však nepochopil, že kritikou jeho odpísanej diplomovky nikto nespochybňuje jeho manažérske kvality a nikto netvrdí, že bol hlúpy študent. Námietky smerujú len k tomu, čo on sám napísal na úvod svojho statusu – odpisovať sa nemá a kto kradne cudzie texty, je zlodej.

Zdroj: Dnes24.sk