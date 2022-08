Matovič sa opäť posťažoval: Roky nebol na dovolenke a... ďalší náklad Sulíkovi!

Matovič v emotívnom statuse naznačil, že tento rok mu takmer zmaril dovolenku Richard Sulík. Nakoniec ale s rodinou do Španielska poletí.

Naštrbené vzťahy medzi koaličnými partnermi Igorom Matovičom (OĽANO) a Richardom Sulíkom (SaS) nie sú ničím novým. Niekdajší stranícki kolegovia si už dlho nevedia prísť na meno a cez médiá a sociálne siete si vymieňajú štipľavé odkazy.

Tentoraz zverejnil rozsiahly status Matovič. Ako to už u neho býva zvykom, je plný emotívnych výrazov. Minister financií sa v ňom najprv posťažoval, že už niekoľko rokov si manželkou a dcérami neužili rodinnú dovolenku.

„Pripraviť rodinu o rodinné dovolenky, lebo tatko musí bojovať najprv voči mafii, ktorá štát ovládla a potom voči tým, ktorí ju chcú silou-mocou späť, je hlúpe. Ja som to urobil a do smrti si to budem vyčítať,“ napísal.