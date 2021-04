Búrlivé reakcie: Matovič zrejme klamal! Opozícia vyzýva Hegera, aby konal

Niektorí to hovoria na plné ústa, iní ešte s otáznikom. Zásadná otázka však je, či Igor Matovič po návrate z Moskvy klamal o dôvodoch, pre ktoré ruská strana žiada vrátiť dodávky ich vakcíny. Úplne jednoznačné sú však požiadavky, aby sporná zmluva bola zverejnená.

Koaliční partneri zatiaľ vyčkávajú na vysvetlenie ministra financií, ktoré by malo prísť už popoludní. Opozícia a odídenci z koaličných radov si však servítku pred ústa nedávajú.

„Igor Matovič podľa všetkého klamal. Je to smutné, hlavne to, že to už nikoho vlastne neprekvapuje,“ napísal na Facebooku poslanec Miroslav Kollár, ktorý odišiel zo strany Za ľudí.