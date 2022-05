Matovič si so Sulíkom nedá POKOJ: Najnovšie ho nazval imúnnym Riškom!

Líder OĽANO narážal na to, že niektorí koaliční partneri jeho zákon k balíčku pomoci pre vybrané skupiny za 1,3 miliardy eur, neschvaľujú. Hlavne diskusia na túto tému je zväčša namierená proti Matovičovi.

Práve Sulík a strana SaS boli azda najväčšími kritikmi spomínaného zákona, čo bývalý premiér zobral osobnejšie. Dokazuje to jeho príspevok na Facebooku, v ktorom sa opäť raz obul do Sulíka.

Tak Matovič nazval svoj status na Facebooku, pretože aj extrémne rýchlo sa podarilo schváliť protiinflačný balík. Zrejme to musel aj takouto formou prezentovať, aby sulíkovcom pripomenul, že mu podarilo „pretlačiť“.

„Dnes som sa zobudil s dobrým pocitom. Zaparkovať v pokladničkách rodín s nezaopatrenými deťmi ročne viac o 1,3 miliardy eur, je tá najlepšia skrýša pred akoukoľvek protirodinnou vládou. Ak by sa opäť niekedy, božechráň, dostala k moci. Zobrať deťom ich prídavky, daňové bonusy si skorumpovaný Fico či Pellegrini nikdy netrúfnu. Ani voči sociálnemu cíteniu imúnny Riško,“ napísal Matovič.

Matovič ešte dodal: „Áno, bolo to rýchle, bez zbytočných diskusií… Tak trochu bágrom. Pardón. Prečo? Inak by sa to nikdy nepodarilo. Nepriatelia rodín by viacmesačnú vojnu s podporou zaujatých médií vyhrali. Niekoľko týždňový krátky proces šancu vyhrať nemali… A tak vyhrali rodiny.“