1. október 2020 ELA Politika Sme vo vojne, páni a dámy! Nežijeme si tu slnečné leto, plavky, baby...

Tento týždeň bude vrchol nakazených ľudí novým koronavírusom medzi 800 až 1000 denne. Myslí si to premiér Igor Matovič (OĽANO), ktorý to uviedol vo štvrtok počas tlačovej konferencie. Za stredu sme zaznamenali rekordných 797 pozitívne testovaných z vyše deväťtisíc testov.

Podľa premiéra je vidieť, že na Slovensku máme vyššie kapacity na testovanie. Matovič sa domnieva, že antigénové testy sú efektívnym spôsobom na rýchle plošné vychytenie lokálneho ohniska.

Je to vážne

Matovič poznamenal, že s takýmito predpokladmi pracoval. „Práve preto som tlačil na pílu od minulého týždňa, že sa musíme zomknúť a nabrať odvahu na prísnejšie opatrenia,“ poznamenal premiér.

Situácia podľa neho je mimoriadne vážna.

Ako dodal, opatrenia sú už prijaté a platia od štvrtka, odkedy zároveň začína plynúť nateraz 45-dňový núdzový stav. „Najbližšie dva týždne príliš dosahy opatrení vidieť nebudú, pretože inkubačná doba vírusu je približne desať dní,“ poznamenal premiér.

Verí, že sprísnené nariadenia a obmedzenia, ktoré sa prijali, zlomia vývoj krivky. „Ak by sa nám to spoločným úsilím nepodarilo, budeme musieť prijímať aj silnejšie ochranné opatrenia,“ dodal.

Sme vo vojne

Predsedu vlády mrzí, že skupina ľudí vnáša na verejnosť zľahčovanie situácie či kritizovanie vlády v ťažkých časoch.

„Verím, že odchádzam zo Slovenska (na samit EÚ do Bruselu, pozn. red.), ktoré možno ešte stále je rozoštvané, bohužiaľ, ľuďmi, ktorí evidentne nemajú dobrý úmysel. Hľadajú maličkosti, prkotiny, miesto toho, aby podržali chrbát. Áno, vláde, hygienikom, ostatným ľuďom. Lebo my tu si nežijeme slnečné leto, plavky, baby, kúpaliská. My sme vo vojne, páni a dámy. My sme v situácii, kedy každá jedna ruka je dobrá,“ uviedol premiér.

Aktuálnu situáciu prirovnal k „bojisku s bojovníkmi“, s ktorými najprv všetci ťahali za jeden koniec a teraz podkopávajú nohy.

„Ale ty máš krivý nos, tebe sopeľ tečie, ty máš krivé uši, kam ty ideš bojovať… Takéto štvanie a posmešky ničomu nepomáhajú. Skúsme spoločne zvládnuť túto vojnu, v ktorej sa nachádzame, a potom bude čas na posmešky… Potom si nás podajte, podajte si aj hygienikov. Rozoberte ich do šroubika,“ povedal Matovič.

Zodpovednosť a spolupatričnosť by mala byť samozrejmá v týchto dňoch.

Pellegriniho paškvil

Vo štvrtok uviedol, že núdzový stav sa technicky nedá vyhlásiť len pre zdravotníctvo. To, ako to urobil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-sociálna demokracia) v začiatkoch prvej vlny pandémie, označil za legislatívny paškvil.

Na otázku, prečo sa vláda rozhodla vyhlásiť ho len na 45 dní, odpovedal, že chceli, aby to bol motivačný čas. „Aby sme si všetci spoločne uvedomili, že to máme v rukách, či ho budeme mať na celé obdobie alebo sa to pokúsime zvládnuť za to polovičné obdobie,“ priblížil.

Hovorí, že okolo 30. dňa budú Dušičky, teda ďalších desať dní bude priestor, aby sa ukázalo, ako sa situácia vyvíja a ako sa ľudia správali počas tohto sviatku.

Prípadné sprísňovanie opatrení podľa neho bude závisieť od vývoja situácie. Otázku prípadnej karantény v štátnych zariadeniach podľa jeho slov zatiaľ neotvorili. Informoval tiež, že obnovil permanentný krízový štáb, ktorý funguje pod vedením Petra Škodného.