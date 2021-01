9. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika Pellegrini naložil Matovičovi: Keď nie je schopný odvolať Sulíka, táto vláda musí skončiť!

Nezaradení poslanci Národnej rady SR zo strany Hlas-SD predložili do parlamentu ústavný zákon o skrátení volebného obdobia. Neskôr sa Peter Pellegrini obul do premiéra.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Líder spomínanej strany zavesil na sociálnu sieť video, v ktorom povedal všetko, čo mal na srdci. No, a drvivá väčšina obsahu bola namierená na Igora Matoviča.

Čo povedal?

Video trvalo presne 140 sekúnd, no za ten čas stihol Peter Pellegrini hneď niekoľko dlhých viet. „Pripomenul som Igorovi Matovičovi, že je predsedom vlády SR. No, a keď je presvedčený, že jeho minister hospodárstva je idiot, ako sám aj povedal, a zodpovedá za smrť tisícov ľudí, nemá mu vypisovať statusy na Facebooku, má ho jednoducho z funkcie odvolať. On však toho nie je schopný,“ hovorí Pellegrini v úvode.

Mieri aj na Holého

„K pánovi Sulíkovi pribudol včera ďalší kandidát na odvolanie. Konečne sme sa dozvedeli, ako to bolo so súkromnými cestami vicepremiéra Štefana Holého do Veľkej Británie. Pán Holý celé týždne odmietal odpovedať na otázku, či si dal po návrate urobiť PCR test na koronavírus alebo podstúpil karanténu. Odvčera vieme, že vicepremiér mal papalašskú výnimku z pravidiel, ktorú mu udelil hlavný hygienik,“ rozrečnil sa líder Hlasu-SD.

„Pán Holý pred Vianocami osobne vyzýval ľudí, aby nikam necestovali, ale on sám súkromne cestoval a namiesto testu použil papalášsku výnimku. A o tri dni po jeho príchode zostalo šesť členov vlády pozitívnych na koronavírus. Bohvie, koho všetkého ešte tento pán po návrate z Anglicka nakazil,“ dopĺňa bývalý premiér.

Mal ho odvolať

Aj v ďalších sekundách autor videa poukazuje na súčasného premiéra, prečo Holého okamžite neodvolal z funkcie, keďže ohrozil zdravie a životy svojich kolegov a občanov Slovenska. Podľa neho Igor Matovič jednoducho nie je schopný vyvodiť dôsledky k svojim „ľuďom“. Tým pádom nie je schopný vo svojej funkcii konať.

Predčasné voľby

Na záver videa si Pellegrini nechal „perličku“. Predčasné voľby. „Koalícia žije v papalašskom presvedčení, že na ňu sa žiadna zodpovednosť a žiadne pravidlá nevzťahujú. Taký stav sa dá vyriešiť iba tak, že ľudia nanovo rozdajú politické karty a povedia, kto má ich mandát a dôveru. Preto sme do parlamentu podali návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia národnej rady a vypísanie predčasných volieb,“ poznamenal Pellegrini.

„Táto partička už nie je schopná sebareflexie, nech aspoň s pokorou príjme vysvedčenie, aké im dajú v nových voľbách občania,“ zakončil líder Hlasu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

TÁTO VLÁDA MUSÍ SKONČIŤ Podali sme do parlamentu návrh na skrátenie volebného obdobia Národnej rady a vypísanie... Posted by Peter Pellegrini on Saturday, January 9, 2021

Zdroj: Dnes24.sk